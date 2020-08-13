補教女師中邪發狂！拖8歲童關廁所死命打...喊：你是惡靈夜夜騷擾我

▲雲林縣一家補習班8月11日發生虐童事件，該名教師6年前應徵時有附上「良民證」，補習班業者目前將以孩子心理、生理後續處理為首要重點，並配合一切調查。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一家補習班8月11日發生虐童事件，據了解，打人的47歲女老師疑似中邪，打人後竟向補習班業者訴說晚上常受到莫名邪靈騷擾、壓力很大。事後業者緊急將該8歲男童冰敷消腫，再通知家長後同步送醫救治並驗傷，業者表示，該名教師來此任教近6年，應徵時有附上「良民證」，目前將以孩子心理、生理後續處理為首要重點，並配合一切調查。

補習班業者負責人向《ETtoday新聞雲》表示，補習班在任聘老師時都需要應徵者附上良民證，這名游老師也不例外，案發後老師當下狀況很激動，打人後竟表示晚上常受到莫名邪靈騷擾、壓力很大，當天中午看到受害男童時認為就是他身上的惡靈在騷擾她，立刻將男童帶到教室廁所裡像仇人般毆打；後來因是中午吃飯時間，隔壁班老師發現該班級沒人打菜，心覺有異才趕來關心。

負責人說明，男童在補習班上課後輔導約兩年，平時有禮貌，放學都會向樓下櫃檯老師說再見，案發當下男孩都沒有出聲音，一直到隔壁老師發現至冰敷送醫都沒哭，當時班上還有十多名學童也都嚇壞了；負責人說，突然發生這樣的事情很意外，有點不知所措，緊急將孩子送醫後，由隔壁班老師對其他學生進行心理輔導，並一一通知所有學生家長發生狀況。

負責人接著說，當天請動手的女老師先回家，感覺她精神狀況不好，也交代她回到家報平安，但卻就此失聯電話未接，隔日補習班派人去她家查看，才知道她因為出現正中午躺在路中央等異常行為，被家屬送往醫院住院治療，至今還未出院。

負責人提到，至今去男童家拜訪多次，孩子看到他也會讓他擁抱，發生這樣的事情也感到相當內疚，如果女老師事前有任何徵兆一定不會讓她上班或進入教室，未來對各班上的學童都會加以輔導，並教導孩子有任何異狀一定要向其他大人求助，後續對於醫藥費、家長提告、主管單位罰則，一律完全面對絕不逃避。

雲林縣教育處表示，今天正式收到補習班通報的公文，指出8月11日該老師對學生不當體罰已違反相關規定，事發當天就解雇；但補習班知道後卻未主動通報，將再進一步調查，最高可裁罰25萬元 。針對施暴教師召開補習班不適任認定委員會，若確認違法情節重大將處罰四年不得聘用並通報到全國教育單位不適任任教。學生心理輔導部分將請就讀小學學校進行輔導，先讓他轉換環境安心學習。

▲補習班業者對突然發生這樣的事情很意外，緊急將孩子送醫，後續對於醫藥費、家長提告、主管單位罰則，一律完全面對絕不逃避。（圖／記者蔡佩旻攝）





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