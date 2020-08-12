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社會 社會焦點 保障人權

與死神擦身畫面曝！雲林貨櫃車與機車碰撞　女騎士逃劫但「腳碎了」

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六科技工業區11日發生一起貨櫃車與機車碰撞車禍，有民眾在臉書社團貼文指出，家人當天上午在雲科路二段與科加三路十字路口發生車禍，想懇求此時間點經過的人提供行車記錄器，貼文後2小時隨即有熱心民眾提供撞擊當時驚險畫面，顯示「貨櫃車闖紅燈，機車也沒待轉，兩車都有錯」，網友表示「看到嚇死了」。

▲雲林斗六貨櫃車與機車碰撞，機車騎士在擦撞後人車向左倒地與貨櫃車輪胎擦身而過。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗六貨櫃車與機車碰撞，機車騎士在擦撞後人車向左倒地與貨櫃車輪胎擦身而過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

影像畫面顯示，機車女騎士與貨櫃車同向行駛雲科路上，行至科加三路路口時機車騎士疑未行二段式左轉直接左行，闖紅燈的貨櫃車發現機車靠近隨即向左閃避，但兩車仍發生碰撞，貨櫃車朝左前方滑行10多公尺才停下，機車騎士在擦撞後人車向左倒地與貨櫃車輪胎擦身而過，驚險瞬間所幸未釀更嚴重傷亡。

臉書《斗六人社交圈》網友看到畫面後紛紛留言討論，有民眾指出，「這條雲科二段要裝闖紅燈測速照相比較好，速度都太快了」，有人根據影像判斷，「影片看到當時是左轉燈亮，大貨車直行未停要直走，機車左轉未兩段式，兩者都有錯」、「看了真心疼，貨車這麼大台還那麼快」，貼文者也回覆「腳都碎了」。

斗六分局第五組(交通)組長表示，有關斗六工業區雲科路二段與科加三路路口發生之交通事故案，當時已由車禍處理小組專責員警處理，亦依處理交通事故之SOP程序完成該件事故之相關資料，而後之相關肇責判定亦會依事故發生當時之相關跡證及路口監視器及車輛行車紀錄器等資料做分析研判，本案該路口有裝置路口監視器，處理員警均已調閱存檔在案。

斗六警分局副分局長李仁表示，該案機車逕行左轉與搶黃燈貨櫃車發生擦撞。因當地工業區內道路都設有安全島，呼籲騎士們務必依循號誌指示兩段式左轉，或到設有號誌燈的十字路口才能左轉，有關網友反映裝闖紅燈測速照相的問題將轉交通組列入勘查規劃。

警方表示由於工業區內很多類似路口，因騎士常沒待轉就直接左轉，事故頻傳，將會向工業局反應，研議設置待轉區以保障民眾安全。

▲雲林斗六貨櫃車與機車碰撞，機車騎士在擦撞後人車向左倒地與貨櫃車輪胎擦身而過。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗六貨櫃車與機車碰撞，機車騎士在擦撞後人車向左倒地與貨櫃車輪胎擦身而過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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