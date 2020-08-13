強制戴口罩+實名制！這2招省時方便　老闆開心笑了...業績多4成

記者蔡佩旻／雲林報導

國內新冠肺炎疫情防疫再度升溫，中央流行疫情指揮中心本月5日宣布進入八類場所必須配戴口罩、雲林縣也在8月10日開始進入室內空間均須配戴口罩外，在進入各機關等公共場所亦須行實名制登記，許多民眾感覺填寫麻煩，以印製姓名貼、印章等因應，印製貼紙印章業者表示，就姓名貼業績約漲幅4成。

▲雲林縣也在8月10日開始進入室內空間均須配戴口罩外，在進入各機關等公共場所亦須行實名制登記。（圖／記者蔡佩旻攝）

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雲林縣政府10日開始實施進入公家機關、公共場所或大型活動除了必須配戴口罩外，同時施行實名出入登記，有民眾認為時常要排隊填寫資料很費時間，就直接製作姓名貼或印章在遇到需登記場合用貼貼紙與蓋章來節省排隊或填寫資料的時間，聰明又方便。

▲製作姓名貼、印章業者指出，過年後疫情以來就有民眾陸續來製作名字加電話的姓名貼，姓名貼業績大約成長6成。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六一家製作姓名貼、印章業者表示，過年後疫情以來就有民眾陸續來製作名字加電話的姓名貼，也有說是應付實名制登記使用，這波疫期升溫，單姓名貼業績大約成長6成，姓名貼製作比較快，一套約5分鐘就可以完成；業者說明，接近開學許多家長會來幫小孩製作印章，均指定能印在口罩上的，怕孩子口罩在學校掉了或是不小心跟同學的搞混，蓋上印章提高辨識度，如果掉了也好找。

▲有民眾認為時常要排隊填寫資料很費時間，直接製作姓名貼或印章在遇到需登記場合用貼貼紙與蓋章來節省時間。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲製作姓名貼、印章業者指出，過年後疫情以來就有民眾陸續來製作名字加電話的姓名貼，姓名貼業績大約成長6成。（圖／記者蔡佩旻攝）



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