幼女半夜突直盯房門看！他查看監視器聽到「詭異聲響」嚇壞

▲女兒睡覺到一半，突然爬起來盯著房門口直看。（圖／翻攝自reddit論壇）

實習記者任珈萱／綜合報導

老一輩的人常說，年幼小孩會看到大人看不見的東西。國外有一名父親在論壇reddit的Ghosts版上傳一則影片，畫面中可以看到，女兒半夜睡覺時，突然緩緩坐起身來，並朝向門口直看，就好像哪裡有甚麼東西一樣，嚇得他發問「有任何人可以幫我看看到底有什麼問題嗎？」

帳號為elsodo14的父親在reddit論壇PO文表示，因為女兒年紀還小並且是獨自睡覺，因此在女兒房間架設了寶寶監視器，以便隨時掌握狀況。日前他半夜驚醒，下意識查看監視器畫面，「大家當時都在睡覺，但突然有東西告訴我去檢查女兒房間的監視器，才發現她也驚醒，並朝著門口看著，好像有甚麼東西在那。」事後他反覆檢查影片，發現大約在10秒處，出現詭異敲門聲，嚇得他將監視器的片段PO網，並問「有任何人可以幫我看看到底有什麼問題嗎？」

影片曝光後馬上引起網友熱議，大批網友留言討論，大部分的網友表示「都聽到兩個聲音」、「我不知道我聽到什麼，但絕對是兩個音節，但『Baby』這個單字蠻接近的」、「聽起來很像男生的聲音說『聽我說』，然後是一種聲音，也許是女性，但這還不清楚」、「好奇怪我聽到兩種不同的聲音，10秒處的聲音是兩個音節的『聽我說』，另一個聲音是在14秒的時候」。

elsodo14事後也補充，他在隔天詢問女兒這件事時，她卻完全沒有印象，就算讓她看了影片也想不起來。這名父親也表示，只要女兒不會怕就好，不過回想起來，她好像真的很常對著空氣說話，蠻詭異的。