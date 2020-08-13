幼女半夜突直盯房門看！他查看監視器聽到「詭異聲響」嚇壞

▲女兒睡覺到一半，突然爬起來盯著房門口直看。（圖／翻攝自reddit論壇）
實習記者任珈萱／綜合報導
老一輩的人常說，年幼小孩會看到大人看不見的東西。國外有一名父親在論壇reddit的Ghosts版上傳一則影片，畫面中可以看到，女兒半夜睡覺時，突然緩緩坐起身來，並朝向門口直看，就好像哪裡有甚麼東西一樣，嚇得他發問「有任何人可以幫我看看到底有什麼問題嗎？」
帳號為elsodo14的父親在reddit論壇PO文表示，因為女兒年紀還小並且是獨自睡覺，因此在女兒房間架設了寶寶監視器，以便隨時掌握狀況。日前他半夜驚醒，下意識查看監視器畫面，「大家當時都在睡覺，但突然有東西告訴我去檢查女兒房間的監視器，才發現她也驚醒，並朝著門口看著，好像有甚麼東西在那。」事後他反覆檢查影片，發現大約在10秒處，出現詭異敲門聲，嚇得他將監視器的片段PO網，並問「有任何人可以幫我看看到底有什麼問題嗎？」
影片曝光後馬上引起網友熱議，大批網友留言討論，大部分的網友表示「都聽到兩個聲音」、「我不知道我聽到什麼，但絕對是兩個音節，但『Baby』這個單字蠻接近的」、「聽起來很像男生的聲音說『聽我說』，然後是一種聲音，也許是女性，但這還不清楚」、「好奇怪我聽到兩種不同的聲音，10秒處的聲音是兩個音節的『聽我說』，另一個聲音是在14秒的時候」。
elsodo14事後也補充，他在隔天詢問女兒這件事時，她卻完全沒有印象，就算讓她看了影片也想不起來。這名父親也表示，只要女兒不會怕就好，不過回想起來，她好像真的很常對著空氣說話，蠻詭異的。
Everyone was asleep in the house, but something told me to check my daughter’s monitor. She was sleeping, then sat up and stared at the door. The background noise is her sleep sounder. Around the 10 second mark there is a strange noise. Can anyone help decipher? from r/Ghosts