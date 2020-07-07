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Reddit、LinkedIn也被抓包「偷窺」用戶剪貼簿！已承諾改善

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▲▼LinkedIn。（圖／達志影像／美聯社）

▲LinkedIn稱複製用戶剪貼簿內容是為與目前文字方塊中鍵入的內容進行「相等性檢查」，但未說明此檢查目的。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果iOS 14日前釋出測試版，意外揭露多款App暗中iPhone或iPad的剪貼簿內容，而隨著用戶陸續測試，就連Reddit、LinkedIn等App也被抓包「偷窺」。兩家公司都都表示不會存取或將用戶的資料傳至別處，並承諾立即修復。

蘋果為iOS 14進一步強化了隱私控制，並推出了相關的新功能，讓用戶能更輕鬆地控制每個App可查看及存取的資料，其中一項新功能為，當有第三方App存取iPhone剪貼簿時，iPhone將向用戶發送通知，不過此功能卻意外暴露了許多App的「偷窺」行為。日前被抓包的App遍及各種類別，包括TikTok及ABC News 等，而近日又有網友在使用Reddit及LinkedIn時，設備也跳出通知。

對此，Reddit發言人向科技新聞網站《The Verge》回應指出，已追蹤到問題出在貼文撰寫中的一段程式碼路徑，「該程式碼路徑會檢查剪貼簿中的URL，然後根據URL的文字內容建議貼文主旨。」Reddit強調，他們未曾存取或將用戶的剪貼簿內容發送給他人，「我們已經移除了這段程式碼，並將於7月14日釋出修復程式。」

LinkedIn工程副總裁Erran Berger則表示，該App複製剪貼簿的內容，是為與目前用戶於文字方塊中輸入的內容進行「相等性檢查」。他並未說明這項檢查的目的，但表示該App「不會儲存或傳輸用戶剪貼簿內容」。

 ►抖音、臉書被抓包！iOS 14意外揭大量App「偷窺」用戶剪貼簿

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