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寶寶香甜趴睡突見「神秘白影閃過」！他驚曝：我們還有7段影片

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▲嬰兒床飄白影。（圖／翻攝自reddit討論區）

▲小寶寶趴睡的時候，有白影晃過。（圖／翻攝自reddit討論區）

實習記者任珈萱／綜合報導

國外一對夫妻在Reddit討論區分享一段監視嬰兒器畫面，可以看到寶寶正香甜趴睡，但突然一瞬間有「白影」飄過，寶寶就突然移動，看起來就像是有人叫醒他一樣，這也讓夫妻有點毛骨悚然。

綜合外媒報導，國外一對夫妻使用帳號Cyn32286把這段影片上傳至Reddit討論區。影片中可以看到，寶寶當時候正趴睡在嬰兒床上，睡的很香甜，不過一段時間後，畫面突然閃過一道白影，寶寶就像是被叫醒一般，開始移動、翻動身體，這也讓夫妻覺得有點毛骨悚然。

不過影片PO出討論區後，網友的反應也很兩極，有人說「房間裡有其他東西嗎？你說這是陰天，但是可能是經過的車輛反射了房間內的其他物體造成的？灰塵也會。」、「有發光玩具嗎？我的想法是有可能是光源。」、「我不是相機專家，但為什麼不讓專業人員檢查一下，可能是相機故障。」、「房間裡有加濕器嗎？看起來可能是加濕器產生的一點點霧氣。不過怪異的是，嬰兒左右移動，感謝你的分享。」

深夜,床,嬰兒,小孩,恐怖（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲夫妻也表示，他們有其他段影片也有異樣。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

對此，夫妻也回應，「當時候，房間並沒有任何光，房子後面沒有路也沒有車，而且房內只有木製玩具，唯一的光點是加濕氣的小紅燈，加濕器也擺放低處，看不到任何霧氣，不過我有在考慮示攝影機故障，但我還有我還有7段影片...」。

但也有網也相信，這可能是靈動現象「我看到薄霧籠罩著嬰兒。」、「是的，可能是嬰兒的守護天使，或是過世的親人。」、「我給我媽看這段影片，她說永遠不要讓嬰兒一個人睡，要把聖經放在嬰兒床上，十字架放在邊桌上。」、「怪異怪異！」。

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