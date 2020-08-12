Google Lens跨足教育圈！　「作業」新濾鏡可以解數學題

▲Google Lens「作業」新濾鏡可用來解基礎數學題。（圖／取自Google Blog）

記者王曉敏／綜合報導

相機搜尋神器「Google Lens」傳聞已久的數學解題功能終於亮相了！Google週二（11日）於部落格中發布一系列與教育有關的服務，其中便包括Google Lens的「作業」濾鏡，可協助學生解數學題，並提供詳盡的解題步驟。

4月下旬，科技網站《9to5Google》透過反編譯（decompile）手法，在Google Lens App中發現了兩個「lens_math_equation」字串，暗示Google Lens未來可能會添增數學解題功能。

此功能已於11日正式亮相，除了已知的可用於解數學方程式外，若將濾鏡指向科學類的問題時，Google Lens作業濾鏡還可以顯示帶有示意圖及基本概念解析的資訊卡。

▲Google Lens「作業」新濾鏡。（圖／取自Google Blog）

Google Lens這款「作業」濾鏡的圖示為一頂學士帽，上方提示寫著，可用於拍攝作業題目。對準題目並點選拍攝後，Google Lens會凸顯畫面中的方程式或題目，並跳出一個工作列，可選擇複製、透過Chrome發送至電腦或編輯，下方「解決步驟」欄目則提供概述、使用二次方程式求解、因式分解共3個解題方式，點進去則會展示細部解題過程及答案。

若有相關的科學問題時，Google Lens作業濾鏡也會提供資訊卡，除了知識點外，也會提供類似題目。Google表示，這些功能「有助於提高學生對核心主題的認識與理解。」

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