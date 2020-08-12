Google推出「地震警報系統」 　運用Android優勢建立地震預警網路

▲Google推出Android地震警報系統。（圖／取自Google Blog）

記者王曉敏／綜合報導

世界上也有許多人口生活在的地震頻發區域，為能更有效地協助人們提前為地震做足準備，Google昨日宣布推出「Android地震警報系統」（Android Earthquake Alerts System）。可為用戶在搜尋時提供即時、有用的地震資訊，並在地震發生的幾秒前發送出警報。

當前的地震預警系統地震儀（Seismometer）部署耗資費時，因此Google希望能透過自家作業系統的功能來協助提供替代方案。Google與美國地質調查局（USGS）及加州州長緊急服務辦公室（Cal OES）合作，透過由美國地震學家開發的「ShakeAlert」將地震警報直接發送到加州地區的Android設備。

▲用Android手機即可收到地震預警。（圖／取自Google Blog）

ShakeAlert的信號來自USGS、Cal OES、加州大學柏克萊分校（UCB）以及加州理工學院在加州地區安裝的700多個地震儀。而Google認為，其他受到地震影響的地區不一定可依照加州的作法來執行地震預警，因此希望可透過Android平台的功能來幫助檢測地震。

Google寫道：「從今天開始，無論你身在何處，你的Android手機都可以成為Android地震警報系統的一部分。」Google指出，每部Android手機都可能成為一個迷你地震儀，與其它數百萬Android手機一同組成世界上最大的地震檢測網路。

地震首先到來的是P波，接著才會產生破壞性的S波，據Google說法，所有智慧型手機都配有一個小型的加速規（accelerometer），能檢測到P波以感應到可能即將發生的地震。

▲每部Android手機都可能成為一個迷你地震儀，與其它數百萬Android手機一同組成世界上最大的地震檢測網路。（圖／取自Google Blog）

若手機檢測到可能是地震的跡象，會將訊號以及發生震動的位置資訊發送至地震檢測伺服器。伺服器將結合來自多部設備的訊號加以判斷是否發生地震。「本質上，我們是在將光速（電話訊號傳輸速度）與地震速度競速，而幸運的是，光速快得多。」

Google表示，將與全權著名的地震學及救災專家Richard Allen、Qingkai Kong（孔慶凱）以及Lucy Jones to博士合作，以群眾外包的模式，應用於檢測全球各地的地震情況。