　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

疫情讓人無法返校　Google推「The Anywhere School」線上活動

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Google為了學生族群，推出了「The Anywhere School」線上活動。（圖／翻攝自Google官網）

▲Google為了學生族群，推出了「The Anywhere School」線上活動。（圖／翻攝自Google官網）

記者邱倢芯／台北報導

雖然台灣疫情並不嚴重，但實際上對於國外的影響甚巨，有許多學生仍無法重返校園；而Google為了學生族群的受教權，推出了「The Anywhere School」線上活動，讓學生們得以用虛擬的方式「重返校園」。且針對教育，Google也分享了超過50項的Google for Education全新功能。

Google指出，Google for Education全新功能包含了Meet、Classroom、G Suite和其他產品，想要更深入地了解這些功能的學校領導者、老師、學生，或者是家長，都可以請參考相關文章並持續觀看各場專題演講，這些演講將持續直播 24 小時，你也可以在會後隨時點選觀看。

至於上述的新功能（如Meet、Classroom等），又與原先的功能有什麼差異呢？Google以Google Meet視訊工具為例，預計在9月份時，Google 將推出最多可容納49人的加大顯示畫面，並整合Jamboard數位白板讓師生進行協作。另外也將釋出新的控制權限功能，讓主持人可以選擇作為每場會議參與的第一人、結束會議，以及禁止在會議中聊天等功能。

▼Google Meet視訊工具預計在9月份時，Google 將推出最多可容納49人的加大顯示畫面。（圖／翻攝自Google官網）

▲▼Google為了學生族群，推出了「The Anywhere School」線上活動。（圖／翻攝自Google官網）

而到了10月份時，Google也將針對Meet工具推出自訂背景和模糊背景，以提供更多的隱私保護。

針對G Suite Enterprise教育版用戶，Google也將推出分組討論區和出席紀錄，為課程提供更多互動性及參與度分析。

今年年底前，也將為所有使用者推出舉手發問功能，另針對G Suite Enterprise教育版用戶推出問答與投票功能。另外，也將推出一項新的暫時錄音功能，所有教育版用戶都能免費使用（進階錄音功能仍將是G Suite Enterprise教育版的功能之一）。

另外，在Google Classroom方面，課程頁面中將新增待辦事項工具，幫助學生查看即將發生、錯過，以及已評分的項目。老師現在可以透過分享連結邀請學生參與課程，讓課堂參與更加容易。

Google也預告，Google Classroom工具接下來將新增支援10種語言，支援語言總數將增加到54種。

老師們也可以透過Classroom取得比過去更優化的原創性報告。例如，教育工作者很快可以在每堂課程中為五份作業開啟原創性報告（過去是三份）。藉由G Suite Enterprise教育版，教育工作者不僅可以比對網頁，還可以對照同一所學校的學生們繳交的作業，找出可能有的抄襲行為。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
「買二線品牌冷氣」他24hrs狂吹：冷又省電！　內行5點打臉
星二代女星「反鎖房門」驚爆企圖輕生！警消破門救
快訊／國3驚傳死亡車禍！車翻覆噴飛路邊...1死1傷
被冬粉騙了！營養師揭「爆肥麵條Top12」　第1名嚇歪網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

HTC Desire 20 pro推新色「晶耀綠」　振興三倍券加碼換3600元

Galaxy Note 20可望搭載三星新技術！　自動調整顯示器頻率　節能22％

Google Lens跨足教育圈！　「作業」新濾鏡可以解數學題

疫情讓人無法返校　Google推「The Anywhere School」線上活動

小米發表透明電視、小米10至尊版等10大新品並宣佈要「重新創業」

Google推出「地震警報系統」 　運用Android優勢建立地震預警網路

Apple Watch 心電圖功能已獲韓國官方批准　可望在當地啟動服務！

凱鈿攜手VACAN打造「新常態」後疫經濟模式　推「空位地圖」App

這一款 iPhone 12 傳延至明年2月！　秋季可望分成兩波發布

小米限量新品「小米34型曲面螢幕」登台　米粉入手價不用1.3萬元

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

不守時拖行程、外幣不夠到處借　細數旅行「最討厭」的10種雷隊友

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

HTC Desire 20 pro推新色「晶耀綠」　振興三倍券加碼換3600元

Galaxy Note 20可望搭載三星新技術！　自動調整顯示器頻率　節能22％

Google Lens跨足教育圈！　「作業」新濾鏡可以解數學題

疫情讓人無法返校　Google推「The Anywhere School」線上活動

小米發表透明電視、小米10至尊版等10大新品並宣佈要「重新創業」

Google推出「地震警報系統」 　運用Android優勢建立地震預警網路

Apple Watch 心電圖功能已獲韓國官方批准　可望在當地啟動服務！

凱鈿攜手VACAN打造「新常態」後疫經濟模式　推「空位地圖」App

這一款 iPhone 12 傳延至明年2月！　秋季可望分成兩波發布

小米限量新品「小米34型曲面螢幕」登台　米粉入手價不用1.3萬元

再增1死！他扒掉2隻「土撥鼠皮」染疫...蒙古政府急呼籲：不要吃

吳鳳11年前「曾想離開台灣」　曝留下來原因：不要小看自己

中職／換打教換手氣？悍將10分都是全壘打破聯盟紀錄

美女醫專攻「肝膽腸胃科」！挑台東偏鄉看診…背後原因超暖心

蔡英文在華府智庫演說　提出台美關係三大任務

8/16起連推1個月！2成人以上同行哞哞屋指定用餐　0元升級東石生蠔吃到飽

防疫也要分轄區！港女入境彰化→台北「法院暴露逾9小時」　疾管署：找彰化

中職／戲劇性逆轉再逆轉　洪總：雙方都有瑕疵

智珉退團後最新動向曝光！　「YouTube影片全數刪除」鐵了心脫離演藝圈

「騎車載醉女」害後座摔死！他看一眼騎走...肇逃下場出爐

3C家電熱門新聞

iPhone 12爆料內容大整理！　最便宜機款只要1.62萬元起

這一款 iPhone 12 傳延至明年2月！　秋季可望分成兩波發布

小米十周年發表「小米10至尊紀念版」

小米發表10大新品並宣佈重新創業

安卓鍵盤Gboard增添新功能「智慧填詞」　並切換自動更正快捷模式

「小米34型曲面螢幕」入手價不用1.3萬元

Apple Watch 心電圖功能已獲韓國官方批准　可望在當地啟動服務！

1MORE降噪耳機多元情境秒切換

Google推出「Android地震警報系統」

HTC Desire 20 pro推新色「晶耀綠」　振興三倍券加碼換3600元

Google Maps正式回歸Apple Watch！　另支援全球CarPlay

iPhone「鍵盤往下一拉」選字神功能！果粉讚爆

蘋果認了iPhone「吃電」問題！　官方揭示澆熄災情的唯一解方

Pixel Buds全色系終於要推出！　美兩大電商已陳列於官網

更多熱門

相關新聞

Google Lens跨足教育圈！　「作業」新濾鏡可以解數學題

Google Lens跨足教育圈！　「作業」新濾鏡可以解數學題

相機搜尋神器「Google Lens」傳聞已久的數學解題功能終於亮相了！Google週二（11日）於部落格中發布一系列與教育有關的服務，其中便包括Google Lens的「作業」濾鏡，可協助學生解數學題，並提供詳盡的解題步驟。

Google推出「Android地震警報系統」

Google推出「Android地震警報系統」

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」打造專屬起床sop

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」打造專屬起床sop

Pixel Buds全色系終於要推出！　美兩大電商已陳列於官網

Pixel Buds全色系終於要推出！　美兩大電商已陳列於官網

印度擬對美3大科技巨頭祭新規

印度擬對美3大科技巨頭祭新規

關鍵字：

GoogleThe Anywhere SchoolGoogle for EducationMeetClassroomG Suite

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

中和環球人潮輾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面