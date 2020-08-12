疫情讓人無法返校　Google推「The Anywhere School」線上活動

▲Google為了學生族群，推出了「The Anywhere School」線上活動。（圖／翻攝自Google官網）

記者邱倢芯／台北報導

雖然台灣疫情並不嚴重，但實際上對於國外的影響甚巨，有許多學生仍無法重返校園；而Google為了學生族群的受教權，推出了「The Anywhere School」線上活動，讓學生們得以用虛擬的方式「重返校園」。且針對教育，Google也分享了超過50項的Google for Education全新功能。

Google指出，Google for Education全新功能包含了Meet、Classroom、G Suite和其他產品，想要更深入地了解這些功能的學校領導者、老師、學生，或者是家長，都可以請參考相關文章並持續觀看各場專題演講，這些演講將持續直播 24 小時，你也可以在會後隨時點選觀看。

至於上述的新功能（如Meet、Classroom等），又與原先的功能有什麼差異呢？Google以Google Meet視訊工具為例，預計在9月份時，Google 將推出最多可容納49人的加大顯示畫面，並整合Jamboard數位白板讓師生進行協作。另外也將釋出新的控制權限功能，讓主持人可以選擇作為每場會議參與的第一人、結束會議，以及禁止在會議中聊天等功能。

▼Google Meet視訊工具預計在9月份時，Google 將推出最多可容納49人的加大顯示畫面。（圖／翻攝自Google官網）

而到了10月份時，Google也將針對Meet工具推出自訂背景和模糊背景，以提供更多的隱私保護。

針對G Suite Enterprise教育版用戶，Google也將推出分組討論區和出席紀錄，為課程提供更多互動性及參與度分析。

今年年底前，也將為所有使用者推出舉手發問功能，另針對G Suite Enterprise教育版用戶推出問答與投票功能。另外，也將推出一項新的暫時錄音功能，所有教育版用戶都能免費使用（進階錄音功能仍將是G Suite Enterprise教育版的功能之一）。

另外，在Google Classroom方面，課程頁面中將新增待辦事項工具，幫助學生查看即將發生、錯過，以及已評分的項目。老師現在可以透過分享連結邀請學生參與課程，讓課堂參與更加容易。

Google也預告，Google Classroom工具接下來將新增支援10種語言，支援語言總數將增加到54種。

老師們也可以透過Classroom取得比過去更優化的原創性報告。例如，教育工作者很快可以在每堂課程中為五份作業開啟原創性報告（過去是三份）。藉由G Suite Enterprise教育版，教育工作者不僅可以比對網頁，還可以對照同一所學校的學生們繳交的作業，找出可能有的抄襲行為。