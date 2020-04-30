程式碼洩密！相機搜尋神器Google Lens未來也能解數學題

▲Google Lens未來可能將添增「數學解題」功能。（圖／取自Google Lens）

記者王曉敏／綜合報導

相機搜尋神器「Google Lens」於今年初開始推出多款濾鏡，可用於翻譯、轉換文字檔、搜尋購物或推薦餐飲等，功能可說是愈來愈完備。而最新消息指出，Google Lens未來可能將添增「數學解題」功能，提供用戶數學題的「解題方案」及「解題步驟」。

科技網站《9to5Google》報導，透過反編譯（decompile）上載至Play Store的App最新版本，可以從程式碼中，推測其未來可能推出的新功能。而最新的Google App測試版中新增了兩個「lens_math_equation」字串，暗示Google Lens未來可能會添增數學解題功能。

報導指出，當用戶使用Google Lens拍攝數學題時，Google Lens將提供與該題目「相似的圖片」，或類似的題目。Google目前無法理解用戶正嘗試解答的數學題，雖說「用餐」濾鏡內已具備小費計算器及收據檢查等功能。

從字串來看，Google Lens的數學模式將提供「解題方案」及「解題步驟」，後者可能為教育導向的功能，也許會對學生的學習有所幫助。

事實上，Google於去年釋出了2018年收購的AI行動學習程式Socratic，該App為針對高中生及大學生的AI學習工具，學生可用來拍攝數學題，並透過網路查詢解題步驟。對Google來說，將類似的功能集中至Google Lens並使其成為吸引用戶的新興工具，可能不是一件容易的事。

值得一提的是，透過反編譯挖掘的「新功能」不一定每次都會正式推出，目前尚無法得知Google Lens中的數學功能是否會在未來成為一個新的濾鏡，或僅添增至自動模式中。