　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

程式碼洩密！相機搜尋神器Google Lens未來也能解數學題

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Google Lens。（圖／取自Google Lens）

▲Google Lens未來可能將添增「數學解題」功能。（圖／取自Google Lens）

記者王曉敏／綜合報導

相機搜尋神器「Google Lens」於今年初開始推出多款濾鏡，可用於翻譯、轉換文字檔、搜尋購物或推薦餐飲等，功能可說是愈來愈完備。而最新消息指出，Google Lens未來可能將添增「數學解題」功能，提供用戶數學題的「解題方案」及「解題步驟」。

科技網站《9to5Google》報導，透過反編譯（decompile）上載至Play Store的App最新版本，可以從程式碼中，推測其未來可能推出的新功能。而最新的Google App測試版中新增了兩個「lens_math_equation」字串，暗示Google Lens未來可能會添增數學解題功能。

報導指出，當用戶使用Google Lens拍攝數學題時，Google Lens將提供與該題目「相似的圖片」，或類似的題目。Google目前無法理解用戶正嘗試解答的數學題，雖說「用餐」濾鏡內已具備小費計算器及收據檢查等功能。

從字串來看，Google Lens的數學模式將提供「解題方案」及「解題步驟」，後者可能為教育導向的功能，也許會對學生的學習有所幫助。

事實上，Google於去年釋出了2018年收購的AI行動學習程式Socratic，該App為針對高中生及大學生的AI學習工具，學生可用來拍攝數學題，並透過網路查詢解題步驟。對Google來說，將類似的功能集中至Google Lens並使其成為吸引用戶的新興工具，可能不是一件容易的事。

值得一提的是，透過反編譯挖掘的「新功能」不一定每次都會正式推出，目前尚無法得知Google Lens中的數學功能是否會在未來成為一個新的濾鏡，或僅添增至自動模式中。

ET快訊
焦凡凡爆退出「反骨男孩」！　同框酷炫哽咽認：我們吵架了
羅志祥首個主持棒丟了！官宣公布「8人陣容」沒有他
都沒咳！6個月嬰燒5天…出現「最棘手小兒病」才確診　醫驚呼：
一線女星爆招待所陪玩政商大老！　廁所藏「暗房」辦事限30分鐘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

STUDIO A生日慶最高回饋8%　線上線下都同歡

程式碼洩密！相機搜尋神器Google Lens未來也能解數學題

德營運商曝Pixel 4a於5/22在歐洲發佈！　傳定價為399歐元

Pixel Buds上市不到3天完售！　應用程式曝將有警報救生功能

不必是企業　Google Meet進階視訊會議功能免費開放給所有人

用戶心聲蘋果聽到了！戴口罩解鎖iPhone可跳過Face ID

HTC VIVELAND推出5月溫馨活動　粉專按讚留言可享購票「半價」優惠

NOVA情報誌／革命性粉餅機　三星Galaxy Z Flip搶鮮殘酷鑑

NOVA情報誌／「輕薄」玩很大 「美力」飆長效！

好音樂就是要有好音響搭配才完美！7款輕巧美型藍牙喇叭盤點

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

王子王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

自認WHO一月底「超前警告」 譚德塞：聽進建議的國家防疫都比較好

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

鯨鯊現蹤！與恆春潛客共游3分鐘 溫柔超親人...網震撼：感謝大自然

STUDIO A生日慶最高回饋8%　線上線下都同歡

程式碼洩密！相機搜尋神器Google Lens未來也能解數學題

德營運商曝Pixel 4a於5/22在歐洲發佈！　傳定價為399歐元

Pixel Buds上市不到3天完售！　應用程式曝將有警報救生功能

不必是企業　Google Meet進階視訊會議功能免費開放給所有人

用戶心聲蘋果聽到了！戴口罩解鎖iPhone可跳過Face ID

HTC VIVELAND推出5月溫馨活動　粉專按讚留言可享購票「半價」優惠

NOVA情報誌／革命性粉餅機　三星Galaxy Z Flip搶鮮殘酷鑑

NOVA情報誌／「輕薄」玩很大 「美力」飆長效！

好音樂就是要有好音響搭配才完美！7款輕巧美型藍牙喇叭盤點

南橫東段僅通車至向陽！連假前警加強宣導　免遊客敗興而歸

4天0確診沒必要升高管制強度！蘇貞昌籲：51連假「在家能救國」

行政院拍板！中科院全面境管　國防科技涉密人員不得前往中港澳

5G釋照國庫大補！國庫署公布　首季非稅課收入增長1.7倍

LV、Dior染上粉嫩色！春夏必備的「夢幻系」卡夾、零錢包　

STUDIO A生日慶最高回饋8%　線上線下都同歡

西裝外套不只是上班穿！IG部落客傳授搭配3招　約會、跑趴超時髦

王大陸表情包逗翻好萊塢女神　蜜拉喬娃維琪認證：他的臉太經典

迴旋的思緒：藝術家Wolfgang Flad以雕塑創造永恆

殺警判無罪…大眾氣吼恐龍法官！法律人搬「刑法第19條」曝不罰無奈

毒品大哥入監...女友淚別不捨　30天後沒穿內衣甜睡男友小弟

3C家電熱門新聞

iPhone 12起步價傳較iPhone 11還便宜

Touch ID有望在iPhone 12上回歸！　但量產可能推延一個月

FB貼文表情符號再+1　手抱愛心一起對抗病毒

用戶心聲蘋果聽到了！戴口罩解鎖iPhone可跳過Face ID

這不是Bug！新iPhone SE的Haptic Touch不支援通知功能

三星高CP值Galaxy M11來了

好市多上架新iPhone SE　省651元

FB將對觀看直播收費！　預計未來幾週開始實施

Pixel Buds上市不到3天完售！　應用程式曝將有警報救生功能

三星Galaxy S20 Ultra被爆設計缺陷　後置鏡頭玻璃容易破裂

宏達電手機將支援挖礦　HTC EXODUS 1S可開採「門羅幣」

微軟Surface設備不支援Thunderbolt 3　爆料人士揭密原因！

超便宜平板Galaxy Tab A 8.4開賣！　最貴機型9,000元有找

Google Meet進階視訊會議功能免費開放

更多熱門

相關新聞

阿金化身毛小偷！戰利品全藏小窩

阿金化身毛小偷！戰利品全藏小窩

國外IG網友@googlegoldendorado日前家中迎來了一位新成員小阿金「Siri」，他也特別在網路上分享一段Siri強大「佔有慾」的影片，只見小阿金化身毛小偷不斷來回走動，將許多東西都藏進自己的小窩內，甚至連球鞋、內衣褲都不放過，呆萌樣讓網友們看了融化直呼，「我的東西願意被牠偷走！」

Google教你3個地圖實用小撇步

Google教你3個地圖實用小撇步

Alphabet首季財報營收破1.2兆！　淨利卻僅成長1.5%

Alphabet首季財報營收破1.2兆！　淨利卻僅成長1.5%

德國將改採蘋果、Google新冠接觸追蹤技術　英、法則拒絕

德國將改採蘋果、Google新冠接觸追蹤技術　英、法則拒絕

外媒點評Pixel Buds：真智慧耳機

外媒點評Pixel Buds：真智慧耳機

關鍵字：

Google LensGoogle

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

快訊／國安局證實：金正恩生病了

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

忍住不上床就有300萬入袋！

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

羅志祥出關爆不回台「躲到其他國家」！2最新動向曝光

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面