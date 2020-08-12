罷免王浩宇第二階段0815正式開打　糧草未備齊還差40%

▲「罷免王浩宇」第二階段0815正式開打。（圖／罷免王浩宇總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷免王浩宇」發起人唐平榮表示，罷王總部已在11日收到中選會公文，確定第一階段提議通過，依規定，在收到公文的10日內須至中選會領表，開始進行限期60天的第二階段連署，罷王總部預計8月14日上午前往領表，15日正式啟動第二階段連署行動。

▲「罷免王浩宇」第二階段0815正式開打。（圖／罷免王浩宇總部提供）

「罷免王浩宇」總部指出，第二階段連署的門檻約為32,000份，但罷王總部的目標是在第二階段就募集足夠罷免王浩宇的票數，也就是超過8萬份連署書，這次除了在外縣市的中壢市民可以透過Email方式來信索取電子檔外，其餘皆限定在官方認證連署站索取或現場連署，避免版本不同的情況發生。

罷王總部強調，罷王行動展開以來，步步艱辛，但志工們蓄勢待發，就等第二階段連署正式啟動；為了讓準備更周延，現階段除了總部、信義站之外，其他的二階段連署服務站皆會在14日晚上9點公布；第二階段的目標是能夠一舉獲得8萬張以上的連署書。

針對第二階段連署即將開打，罷王總部也表示，目前糧草還未備齊，還差40%，距募資期限8月底只剩10多天，籲支持罷王民眾力助達標！

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