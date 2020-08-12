　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免王浩宇第二階段0815正式開打　糧草未備齊還差40%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「罷免王浩宇」第二階段0815正式開打。（圖／罷免王浩宇總部提供）

▲「罷免王浩宇」第二階段0815正式開打。（圖／罷免王浩宇總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷免王浩宇」發起人唐平榮表示，罷王總部已在11日收到中選會公文，確定第一階段提議通過，依規定，在收到公文的10日內須至中選會領表，開始進行限期60天的第二階段連署，罷王總部預計8月14日上午前往領表，15日正式啟動第二階段連署行動。

▲「罷免王浩宇」第二階段0815正式開打。（圖／罷免王浩宇總部提供）

▲「罷免王浩宇」第二階段0815正式開打。（圖／罷免王浩宇總部提供）

「罷免王浩宇」總部指出，第二階段連署的門檻約為32,000份，但罷王總部的目標是在第二階段就募集足夠罷免王浩宇的票數，也就是超過8萬份連署書，這次除了在外縣市的中壢市民可以透過Email方式來信索取電子檔外，其餘皆限定在官方認證連署站索取或現場連署，避免版本不同的情況發生。

罷王總部強調，罷王行動展開以來，步步艱辛，但志工們蓄勢待發，就等第二階段連署正式啟動；為了讓準備更周延，現階段除了總部、信義站之外，其他的二階段連署服務站皆會在14日晚上9點公布；第二階段的目標是能夠一舉獲得8萬張以上的連署書。

▲「罷免王浩宇」第二階段0815正式開打。（圖／罷免王浩宇總部提供）

針對第二階段連署即將開打，罷王總部也表示，目前糧草還未備齊，還差40%，距募資期限8月底只剩10多天，籲支持罷王民眾力助達標！

・一抹爆水、夏日調理必備
・解救混合肌、保濕修護一次搞定
・蘊含金盞花精萃與植物萃取

ET快訊
快訊／北北基等14縣市午後大雨特報　防雷擊強陣風
男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人
LIVE／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例
高中男師大戰小20歲女學生！「全身鏡前合體」自拍助興…78秒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳斯懷「四指標」評阿札爾訪台：美台關係假升溫　口惠實不至

陳菊聘5前高雄市府人員任機要　國民黨：急於安插酬庸人馬

台鐵基隆站讓路輕軌惹議　時力議員要求納入通勤族意見

罷免王浩宇第二階段0815正式開打　糧草未備齊還差40%

蔡英文籲北京「誠懇對話」解決爭議　堅定挺港爭自由

快訊／阿札爾13時38分專機離台　結束41年來美國最高層級訪問

LIVE／9度公開撐港　蔡英文今再發表「香港議題」最新談話

LIVE／美國衛生部長阿札爾結束4天訪台行程　搭乘專機飛離台灣

籲高雄人815「改變命運」　黃光芹：國民黨賭你們沒勁、懶得返鄉投票

邱顯智：新任黨主席人選尚未明朗　總有年輕世代願意承擔

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

塞滿耳道！超巨大「木塞型耳屎」正妹採耳驚呼：整個洞被堵住了

吳斯懷「四指標」評阿札爾訪台：美台關係假升溫　口惠實不至

陳菊聘5前高雄市府人員任機要　國民黨：急於安插酬庸人馬

台鐵基隆站讓路輕軌惹議　時力議員要求納入通勤族意見

罷免王浩宇第二階段0815正式開打　糧草未備齊還差40%

蔡英文籲北京「誠懇對話」解決爭議　堅定挺港爭自由

快訊／阿札爾13時38分專機離台　結束41年來美國最高層級訪問

LIVE／9度公開撐港　蔡英文今再發表「香港議題」最新談話

LIVE／美國衛生部長阿札爾結束4天訪台行程　搭乘專機飛離台灣

籲高雄人815「改變命運」　黃光芹：國民黨賭你們沒勁、懶得返鄉投票

邱顯智：新任黨主席人選尚未明朗　總有年輕世代願意承擔

台新金55億併保德信人壽　金管會主委黃天牧：平常心看待

鄭允浩又有新發明「不脫鞋進房間工具」！　粉絲看實體笑到變臉：哥停止吧

日媒爆2陸企挖角逾百名台積電員工　祭2.5倍優渥待遇

吳斯懷「四指標」評阿札爾訪台：美台關係假升溫　口惠實不至

吸得到金萱茶凍、紅心芭樂塊！康青龍「漸層粉」飲品開賣　這天2元直接爽喝

許維芳圓夢合唱蔡旻佑　當眾告白「理想型」：就像你一樣！

電商防堵不明種子　發公告更新罰則「違者將予以停權處分」

阿札爾「參觀故宮」引爭議！　陳時中：有提前跟指揮中心報告

讓我再喝一口就好？　 酒精成癮疾患是生理也是心理問題

賴慈泓發片遭疫情波及延期　又傳「MV0鏡頭」原因曝光

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

愛上小11歲嫩妹　吳怡農：希望大家祝福　

吳怡農愛上「小11歲嫩妹」　週末夜宿直擊

誆騙D奶熟女給工作　前彰化市長邱建富獵艷瘋玩「電愛」

吳怡農「嫩女友」30小時沒換衣服　2張照透露戀情進度

賴清德PO出「口罩潮男三劍客」　網友超羨慕

口罩國家隊自竊6000片口罩…指揮官慘被拔官

阿札爾坦承發音失誤、無意冒犯　確信蔡英文不在意

吳怡農煲愛14小時全記錄　3招藏愛露玄機

民進黨批馬英九「唱衰台灣」

「疫情還沒開始」　柯文哲：就算有疫苗也競爭不過歐美

阿札爾認口誤　羅智強狠酸民進黨！

柯文哲：馬英九讓北市旅館房間增加1萬　蓋好後陸客不來了

蘇震清涉貪　民進黨廉政會：停權3年

更多熱門

相關新聞

「罷免王浩宇」八一集結誓師　開啟第二階段行動

「罷免王浩宇」八一集結誓師　開啟第二階段行動

「罷免王浩宇」總部27日在官方粉專宣布，8月1日(本週六)將舉行「倒宇天光邁入二階」罷王軍誓師大會，總部號召中壢市民及全台灣認同罷王理念的民眾來參加，活動將於上午10點開始，地點在中壢區中原路89號的罷王總部。

罷王PO昔怒嗆對手影音　王浩宇：挑撥離間

罷王PO昔怒嗆對手影音　王浩宇：挑撥離間

罷免王浩宇群眾募資倒數　火熱上線

罷免王浩宇群眾募資倒數　火熱上線

罷王總部成立　發起人唐平榮首度現身

罷王總部成立　發起人唐平榮首度現身

罷王總部630成立　發起人將首度現身

罷王總部630成立　發起人將首度現身

關鍵字：

罷免王浩宇第二階段

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

CEO前夫爆「桃花多」米可白隱忍6年離婚！寧可每晚找男人

即／礁溪老爺酒店164人上吐下瀉！結果出爐

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面