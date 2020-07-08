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罷免募資倒數火熱上線　發起人籲全民「用新台幣」下架王浩宇

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▲罷免王浩宇群眾募資倒數火熱上線。（圖／罷免王浩宇團隊提供）

▲罷免王浩宇群眾募資倒數火熱上線。（圖／罷免王浩宇團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷免王浩宇」團隊8日宣布將在「嘖嘖」平台上，推出群眾募資並於9日火熱上線！罷王粉專宣布此一訊息，支持網民紛紛留言「身為高雄人，心與大家同在！上線後馬上小額捐起來」、「即使你、妳挺綠，也應該要有良知支持這個運動」、「罷免全國不分區議員，就是需要全國人民動起來」、「沒法投票，助糧草…」以示支持。

罷王總部從6月30日成立之後，即宣布第一階段連署書的數量已達標並透露，很有可能總部會於7月20將第一階段提議資料送交中選會，並已經開始在籌畫第二階段施行計畫。▲罷免王浩宇群眾募資倒數火熱上線。（圖／罷免王浩宇團隊提供）

▲「罷王」難度高，將在「嘖嘖」平台上，推出群眾募資。（圖／罷免王浩宇團隊提供）

但由於第二階段所需要的門檻是當地選舉人數的10%，最少要31510份。並且要在公告的40天內完成，相對於第一階段，難度非常高。所以罷王總部規劃了行動計畫，三階段都必須要投入相關資源，其中人力和宣傳費用的投入會非常可觀，加上罷王團體為全公民組成，沒有政黨的奧援，只能訴諸群眾支持。因此罷王總部決定在知名線上群眾募資平台網站「嘖嘖」發起群募活動，進行線上群募來籌措罷王經費。

罷王行動發起人兼領銜人唐平榮說，「嘖嘖」是催生許多社會議題的群募平台，「罷王」團隊是第一個罷免市議員的募資專案，台灣民眾對於王浩宇利用在網路媒體上進行造謠抹黑、製造對立博取聲量已經相當厭惡，雖然很多民眾戶籍不在中壢，不能實質連署和投罷免票，但這種錯誤價值必須要靠全民的力量才能夠有效去除，相信全台灣的民眾都會很願意「用新台幣」來下架他，終結這種錯誤價值的蔓延。

對於將來群募資金上的運用，唐平榮表示自己任職於公益基金會，對於善款的運用有一定的經驗，絕對會做到公開、透明及不浪費。若最後有結餘，會將款項捐助給桃園在地社福單位，造福弱勢。

・狂掃爐烤牛排、螃蟹海鮮、哈根達斯

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