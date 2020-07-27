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「罷免王浩宇」八一集結誓師　開啟第二階段行動「就是要罷伊」

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▲「罷免王浩宇」八一集結誓師。（圖／罷免王浩宇總部提供）

▲「罷免王浩宇」八一集結誓師。（圖／罷免王浩宇總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷免王浩宇」總部27日在官方粉專宣布，8月1日(本週六)將舉行「倒宇天光邁入二階」罷王軍誓師大會，總部號召中壢市民及全台灣認同罷王理念的民眾來參加，活動將於上午10點開始，地點在中壢區中原路89號的罷王總部。

「罷免王浩宇」行動發起人唐平榮說，會選擇在8月1日舉辦，除了要在第二階段連署啟動前，向社會大眾宣傳「倒宇天光」將邁入下一個階段，另一個原因則是八一的諧音就像台語的「罷伊」，希望能向外界展現「罷王」的決心，以誓師開啟二階段的行動號召，不管後續的路程有多艱辛，都會堅持下去，因為罷免王浩宇是全台灣不分藍綠的共識，「就是要罷伊」。

唐平榮表示，罷免王浩宇粉專也在26日突破六萬人，現在每天粉專都有接不完的私訊，有很多熱情的網友提供王浩宇過去在臉書和議會的離譜言行記錄，因為王浩宇經常發表抹黑、製造對立等爭議性言論，但看風向不對又馬上刪文，網友們的截圖備份也為「罷王」宣傳增添柴火。例如罷王粉專上週PO出王浩宇2018年在臉書直播抹黑民進黨中壢議員彭俊豪父子的影片，就多虧有網友的備份。

二階段連署因有時間壓力，需要大量的人力、物力投入，唐平榮也呼籲全台灣認同「罷王」理念的朋友們，到嘖嘖群募平台贊助「倒宇天光」募資計劃。目前募資金額超過165萬，累計近1290人贊助，但距離目標450還有一段差距。若期限內無法達標，募資專案失敗，款項將全數退回贊助者，為了讓需要大量人力物力的二階段連署順利進行，請大家一起支持我們！

「罷免王浩宇」行動已於7月20日於中選會遞交提議書，正式進入罷免法定程序，在審核順利的情況下，預計八月中旬中選會將會回覆申請結果。

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