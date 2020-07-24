罷王臉書PO昔怒嗆綠營對手父子影音　王浩宇：挑撥離間不懷好意

▲「罷免王浩宇」粉專PO出王浩宇，昔日怒嗆綠營對手父子影音。（圖／臉書罷免王浩宇截圖）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷免王浩宇」粉專24日PO文指出，2018年的中秋節，可能因為當時議員選舉的競爭激烈，焦慮自己的選情睡不著，王浩宇在深夜開直播，痛罵「政二代」的政治文化，並談到同選區民進黨議員彭俊豪的父親彭添富，上任桃園市果菜公司董事長時薪資增加的事，怒嗆彭父「比吳音寧還誇張！」

罷王人士於粉專PO出王浩宇在兩年前直播，痛罵「政二代」及怒嗆彭俊豪的父親彭添富影音檔畫面，支持罷王網友留言：「凡走過必留下痕跡！」、「啊，你家(指王浩宇)的違建何時拆？」、「搞不懂為什麼民進黨要收留王一元」。

▲王浩宇於臉書以「挑撥離間，有些人不懷好意！」為題，做出回應說明。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

針對該篇PO文王浩宇也在臉書以「挑撥離間，有些人不懷好意！」為題，做出回應說明指出，「作為議員，在審查預算時本來就有責任去針對有問題的預算評估、監督，果菜市場公司董事長的薪資在當時多了兩倍，難道不該監督？」、「至於拿這個來挑撥民進黨支持者、挑撥我跟彭俊豪感情的惡劣政客，我只能說：你們不會得逞。因為，民進黨支持者是明理的。」

罷王粉專在內文中指出：既然王浩宇覺得，果菜市場董事長的薪水有問題，身為市議員為什麼不在議會中質詢？如果彭添富的薪水有問題，為什麼沒有國民黨的議員質疑？還是王浩宇知道，兼職的董事長領5萬是車馬費。「而專職的董事長，薪資是經董事會通過、市政府核定」，所以只敢在深夜開直播，不敢在議會問？

不論政治立場是什麼，都不能否認，彭添富這位出身中壢農家的客家子弟，1977年「中壢事件」投入政壇後，不論對農民、產銷，甚至對民主的貢獻都不知道強王浩宇多少倍，卻要被王浩宇這樣攻擊。彭添富的兒子彭俊豪，連任兩屆中壢議員，不論是問政或選民服務，口碑都海放王浩宇，也難怪王浩宇要氣急敗壞的發動攻擊。

更令人傻眼的是，非常想選立委的王浩宇，2019年竟然表示，自己的綠黨要跟彭俊豪合作，參選中壢立委。到底是什麼樣的人格，可以在去年抹黑別人，今年又說我願意跟你整合。在王浩宇加入民進黨之後，還是不斷的利用彭俊豪，「連彭俊豪的會勘，王浩宇人沒到場都可以收割。」罷王粉專呼籲中壢人幫民進黨去除這種投機份子。

・消除暗沉、補水鎮定