罷王總部成立發起人首度現身　唐平榮：非常需要中壢人的支持

▲罷王總部成立發起人唐平榮首度現身。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷免王浩宇粉專」30日於中壢區中原路上成立罷王總部，發起人唐平榮首度現身表示，罷王是一場公民自覺的運動，不分顏色，只問是非，而罷免王浩宇需要勇氣，加上王是現在的執政黨議員，因此罷王非常困難，但罷王粉不害怕，會堅定向前行，發揮見義勇為精神，一起淨化政治環境。

▲罷王總部外支持者送花加油。（圖／記者楊淑媛攝）

唐平榮目前是公益傳播基金會執行長，他說，該基金會長期關注於見義勇為的推動運動，所以當他看到王浩宇議員用仇恨的言語，造謠抹黑或用公審網友的方來批鬥，憂心孩子未來的環境，被扭曲、混亂，在沒辦法視而不見下，唯一的方式就是挺身而出，罷免王浩宇。

▲▼唐平榮籲全台一起關心罷王，淨化政治環境。（圖／記者楊淑媛攝）

目前，罷免王浩宇的第一階段已達標，但是罷王的選票要達8萬多票，唐平榮表示，非常需要中壢人的支持，更需要全台一起來關心這場清淨政治的運動，而罷王行動和韓粉無關，並不參雜任何政治操作，為了讓罷王運動更純淨，他個人也不會參與選舉，全是在大是大非之下，推動罷王。

▲現場進行罷王連署。（圖／記者楊淑媛攝）

罷王總部上午成立，支持者除了送來鮮花和物資，會場亦湧入不少年輕朋友力挺，同時也在現場進行罷王連署。

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