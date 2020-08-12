部會首長遭爆給徐永明300萬、廖紫岑也在場　蔡其昌：如果是借錢也沒有違法

▲徐永明80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者楊蕓／台北報導

SOGO經營權纏鬥18年，如今爆出立委集體收賄，其中，時代力量前黨主席徐永明家中的保險箱被搜出300萬元現金，他自稱是向「重量級部會首長」借來的。對此，立法院副院長蔡其昌12日上午接受廣播節目專訪時表示，這件事是否為真還要再釐清，此外，如果是借錢也沒有違法。

立委集體收賄案爆出案外案，根據《聯合新聞網》報導，檢調在追查過程中，徐永明家中保險箱搜出300萬元現金，雖他聲稱300萬元現金是去年底向「學長級」的某部會首長借貸而來的，陪同出席的還有台數科董事長廖紫岑，雙方約在台北某五星級飯店碰面，但調查局深入追查，懷疑這筆錢根本就不是借款，不排除與台數科今年初通過NCC審查一事有關。

廣播主持人周玉蔻點名這名「學長級」的中央部會首長就是林佳龍，認為他應出面釋疑。對此，蔡其昌回應，這件事是否為真還要再釐清，且「就算是借錢也沒有違法」，若不是事實，絕對要強力說明，他相信林佳龍禁得起檢驗；若是事實，他也相信林佳龍有能力借這筆錢，他強調，新聞看起來很大，但政治是一回事，但就法律上，他不覺得林佳龍有什麼問題。

對此，交通部部長辦公室稍早發出聲明強調，有媒體藉隱匿消息來源之方式，以「重量級部會首長」、「徐永明回稱『因為他是我學長』」之內容，影射曾與徐有金錢往來之首長為林部長。此為不實的傳聞及臆測，相關案情及偵查內容，林部長不清楚，須由檢方說明及釐清，請外界勿作渲染及揣測，否則應負相關法律責任。

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