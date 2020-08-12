遭影射是借徐永明300萬的「重量級部會首長」　林佳龍發聲明駁斥

▲徐永明以80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者賴文萱／台北報導

SOGO經營權案爆出立委集體收賄，其中，時代力量前黨主席徐永明家中的保險箱被搜出300萬元現金，他自稱是向「重量級部會首長」借來的，有媒體今影射曾與徐有金錢往來之首長為交通部長林佳龍。對此，林佳龍辦公室發聲明強調，此為不實的傳聞及臆測，林部長不清楚，勿作渲染及揣測。



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▲林佳龍遭影射為借徐永明300萬的幕後金主。（圖／資料照／交通部提供）

根據《聯合新聞網》報導，徐永明聲稱300萬元現金是去年底向「學長級」的某部會首長借貸而來的，陪同出席的還有台數科董事長廖紫岑，雙方約在台北某五星級飯店碰面，但調查局深入追查，懷疑這筆錢根本就不是借款，不排除與台數科今年初通過NCC審查一事有關。

對此，廖紫岑11日晚間透過電話簡短表示此事與她無關，徐則沒有回應。媒體人周玉蔻則在上午廣播節目中直接點名，這位重量級部會首長就是交通部長林佳龍。

林佳龍辦公室今發出聲明駁斥，《聯合報》今（8/12）日藉隱匿消息來源之方式，以「重量級部會首長」、「徐永明回稱『因為他是我學長』」之內容，影射曾與徐有金錢往來之首長為林部長。此為不實的傳聞及臆測，相關案情及偵查內容，林部長不清楚，須由檢方說明及釐清，請外界勿作渲染及揣測，否則應負相關法律責任。

▲徐永明自稱300萬元是向某高官借來的。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，台灣數位光訊科技集團（台數科，股票代碼6464）擁有最大、最完整的中台灣有線電視版圖，去年11月29日宣布2020年將利用台數科廣域光纖內網與路側設備，申請台中自駕巴士在開放場域上路，還要在12月2日完成台南新永安與嘉義大揚有線電視股權交割，如今受到立委收賄案波及，詳細情況仍有待檢調單位進一步追查。