吳怡農「民生社區煲愛3小時」　粉絲出現就閃開！嫩女友默默一旁守候

▲吳怡農與女幕僚在五月底曾被本刊直擊一起去民生社區一間民宅，待了三小時才在路邊叫車離開。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農，今（12日）早被爆出與小11歲的幕僚「小農女」連續二周末都一起過夜，對此吳怡農也回應媒體希望「給他一點空間」；但早在今年五月底，本刊曾直擊吳怡農與這位「小農女」及友人們在民生社區用餐，用餐完後吳怡農被民眾簇擁拍照，女伴就在一旁耐心等候，靜靜當個男神身旁的女人，之後兩人前往疑似辦公室的公寓，一待就三小時，直到凌晨才返家。

▲吳怡農用餐完與粉絲拍照，女幕僚（前排黑衣女）就閃到一旁等待陪伴。

39歲「政治新星」吳怡農的美國耶魯大學經濟學系高學歷，加上高顏和好身材，讓他擁有一大票「農粉」。五月二十五日晚間，本刊曾直擊吳怡農與友人及今曝光的女幕僚在台北市民生社區的燒肉店餐敘，穿著T恤和牛仔褲的他，雖然打扮簡約，但手臂的肌肉線條格外搶眼，餐畢後他也親切地與鄰桌民眾合照，展現親民的一面，不愧是男女通殺的男神。此時女幕僚就默默閃到旁邊讓吳怡農擁抱群眾。

大約九點二十分，大夥兒陸續起身走出店外，在門口又聊了一會兒後，吳怡農才戴上口罩和朋友道別，隨後他和這女伴搭友人的便車，途中先到洗衣店拿送洗的衣物，接著才轉移到疑似辦公室處休息，一待就是三小時，直到隔日凌晨零時四十四分，吳怡農與才「小農女」共乘計程車離去。途中該女子先在中山區下車，吳怡農則繼續搭車到附近的一處華廈，直到深夜兩點多仍未見他出門，當時就已小心翼翼保護這段關係。

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