妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

圖、文／CTWANT

桃園一名人夫阿良（化名）偷吃女部屬小美（化名）多年，有天妻子不經意看到2人的LINE對話紀錄，在一陣逼問之下，阿良才坦承外遇，更誇張的是，妻子打開對方手機GPS軌跡後，發現他們不僅在台灣衝摩鐵，就連去日本出差5次也全都同房滾床，人妻怒告小美並求償60萬元。

判決書指出，今年1月妻子向阿良借用手機，結果發現他與小美竟趁著自己春節回娘家之際相約，阿良知道瞞不住後坦承姦情，妻子調閱對方手機GPS軌跡，發現丈夫與小美自2016年9月起，至少開房11次；2018與2019年到日本東京、大阪出差5次，每次都是5天起跳，2人也全都睡同房。

妻子氣炸提告並求償60萬元，小美雖然承認犯行，但表示自己每個月要支付2名子女生活費，又要給前夫2萬元，認為求償金改為10萬元較適當。桃園地院法官表示，小美確實侵犯人妻的配偶權，雖然她自稱每月扶養費應屬實情，不過與本件損害賠償案無關，賠償金50萬元應為合理。全案仍可上訴。

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