吃麵「辣椒醬直接被別桌端走」！她感覺很差：你們會先問嗎　網點出關鍵

▲吃麵時的辣椒醬引起熱烈討論。（圖／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友表示，「請問你們去吃麵，看到別人桌上有辣椒醬，你們會過去問候一聲再拿走，還是直接過來拿走，用好再拿回來放桌上。」對此，大家看法不一，但許多人都說到一個關鍵，就是辣椒醬是店家的。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，為什麼遇到一位先生連問都沒問就端走辣椒醬，「讓我感覺很不好，是我太怪癖嗎？」此文引發熱烈討論。

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對此，許多人紛紛說出自己的意見，「有告知是禮貌，沒告知也是正常」、「我會把辣椒醬跟胡椒推到餐桌另一邊邊，隨時可以被拿走，也不會影響到自己用餐」、「會跟你說不好意思，是因為打擾你用餐，而非取用店供調味料。」

▼原PO分享去吃麵遇到的事。（圖／示意照／記者蕭筠攝）

一名網友則說，「我會說句『不好意思』，然後拿走。不是因為辣椒是誰的，公用不公用，單純是提醒對方『我靠近了』。一般用餐，潛意識都會有『這桌都是自己人』，突然有陌生人靠近，可能會被嚇到吧？」

但不少人都點出一個關鍵，辣椒醬是店家的，「辣椒醬是店家的，我是不會計較有沒有先問我啦」、「我會取走，不需要問。因為那是店家的，是給每一位客人共用的」、「覺得沒有答案，這是店家的，問不問看個人習慣，我個人會問 。」原PO後來也補充，「原來這個答案是兩極化的討論題目，這個真的沒有標準答案。」