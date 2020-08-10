沒訂外送門口卻有餐！連續2次　她崩潰喊「不敢吃」...網驚：有人暗戀你

▲原PO表示，來路不明的餐點不敢吃，只能當廚餘丟掉 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

防疫期間為了避免接觸感染，外送業者提供「餐點無接觸」服務，可以先付款，餐點門口自取，但也造成烏龍事件發生。一名網友抱怨，明明沒有點外送，可是餐點卻放在自家門口，而且已經是第二次，她無奈表示，「來路不明的餐點我又不敢吃，請點餐的人註明地址。」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，自己沒有點外送，卻發現家門口有外送的餐點，而且已經是第二次了，「來路不明的東西又不敢吃，還要當成廚餘，變成我浪費食物」，希望點餐的人可以把地址寫清楚。她問過鄰居，大家都說沒有訂，只好將食物帶回家處理掉，「多了一堆廚餘和待回收的便當盒」。

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▲為了配合政府防疫措施，外送業者提供「餐點無接觸」服務。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

網友們在底下紛紛留言，「愛慕妳的人默默在照顧妳的胃」、「這暗戀者也太大方，送這麼多人份，全家餐嗎」、「這我不敢吃，如果是放在地上的，我更不敢碰」。也有網友提供原PO解決的方法，「先送一份給妳最討厭的鄰居吃，三天後還沒死，就換妳吃光它們」、「貼公告在你的門，請外送的人不是你叫的餐，別放你門口」、「2小時會自取回去，送錯地方會回原地方拿回，你先按兵不動」。

外送業者為了避免客人填錯地址，造成外送人員的困擾，UberEats也提醒客人，為了保持餐點的品質和確保順利取得餐點，當輸入配送地址時，建議先輸入配送地址的［市／區／街／號］，當輸入完成後將會有更詳細的填寫欄位［棟／座／樓］，讓您輸入相關的資料以確保地址完整及有效。