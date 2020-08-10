大媽超狂零錢分類法！結帳拿出「4個錢包」　167元翻包包找2分鐘

▲結帳時，總會遇到動作很慢的客人。（示意圖／記者黃可昀攝）

記者施怡妏／綜合報導

在排隊結帳時，有些人會將零錢準備好，避免造成店員以及後方排隊客人的不方便。一名網友日前去賣場購物在排隊結帳時，前面結帳的客人找錢找很久，一直在翻錢包，等到她想要上廁所沒得去，原來該客人把鈔票跟零錢全部分開放，一種金額放一個錢包。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前到賣場購物，在排隊結帳時遇到一幕奇景。前方結帳的大姐花費167元，告訴店員，「好，等我一下」，便開始翻起包包，過了兩分鐘後，她依然持續翻包包，原PO看了很久，看不出她到底在翻什麼。

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一旁的女兒開口，「媽媽，妳知道為什麼那位阿姨結帳皮包翻很久嗎？」原PO回答，「我也不知道，我知道我很想上廁所，快要尿出來了。」這時，女兒突破盲點解答，「因為那位阿姨大鈔一個皮包、10元一個零錢包、5元一個零錢包、1元一個零錢包」，結帳時一次掏出4個零錢包。

▲現在越來越多人使用行動支付，快速又方便，只要刷一下條碼即可。（示意圖／記者周宸亘攝）

許多網友看完後紛紛表示，「她在等看哪個忍不住的人直接幫她付了」、「我都是把錢準備好在到櫃檯結帳」、「請支援收銀」、「還好我才皮夾跟零錢包一個而已」、「把錢這樣分類根本是牙給」。也有許多網友表示，行動支付簡單又方便、「跟我一樣APP先開好等刷的舉手」、「習慣結帳前先把大致零錢準備好，App 開啟」、「可以用行動支付阿」。

也有網友提到，很討厭這樣的人，每次耽誤很多時間，「最討厭前面結帳慢慢翻皮夾找大半天，結帳完還站在原地慢慢收皮包」、「神煩的啊」、「未看先猜這種人也是把車開到停車場出口柵門，再下車到收費機繳錢的」、「結帳最討厭遇到這種」、「結帳之前先拿好很難嗎」。