遇厚臉皮乘客！車長驗票一看糗了「哪來的勇氣」　網怒：我也遇過

▲原PO與家人的對話紀錄 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

搭火車、高鐵時應當按照票上座位對號入座，一名網友日前在高鐵上，遇到不肯讓座的女乘客。女乘客聲稱自己是坐這個位置，直到車長要求驗票時，才發現票上寫著「自由座」。原PO聽完後傻眼直呼，「哪來的勇氣，也太不要臉了吧！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，送家人去高鐵站搭車，遇到不願讓座的乘客，「這臉皮是跟三峽大壩一樣，核彈打不穿的嗎」。從訊息紀錄的截圖可以看到，「有個女生坐我的位置，她說她是4A沒有錯，不願意起來」，後來車長經過，要求驗票後才發現，那名乘客是自由座。

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▲許多網友們留言表示，自己也曾經遇過不讓座的乘客。（圖／資料照）

一開始該名女乘客的態度很強硬，原PO的好友生氣表示，「要不是我自己遇到，我也不敢相信，整車坐滿滿，她怎麼敢從自由座偷渡過來」。原PO則回應，「偷渡不是重點」，重點是自由座應該自己要知道，聽到有人討位置要起來讓座，而不是霸占座位。

貼文發出後，網友們紛紛表示，「我們這種臉皮薄的，永遠搞不懂厚臉皮的想法」、「人不要臉，天下無敵」、「高鐵蟑螂就是這種人，買自由座還裝死」、「現在都是不要臉跟欠人錢的最大」、「還有自由座的偷跑去商務車廂賴著不走的」、「叫她出示車票啊，看她敢不敢」、「自由座=自由坐？」