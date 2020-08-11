領包裹出示證件　他拿「好想兔」健保卡！...網笑：結婚登記也拿這張

▲原PO拿著造型悠遊卡要去領包裹。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

現在悠遊卡、I CASH卡造型多變，還推出許多限定款式，成為民眾的收藏品之一。一名網友日前要去超商領包裹，要取貨時拿出口袋的健保卡，沒想到竟然是造型悠遊卡，上面寫著「好想兔」。店員笑說，「大叔這張是I cash，況且您的收貨人名稱不叫好想兔」，下一秒整間超商笑聲不斷。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，一早起來打算去超商買東西，想到有一件朋友寄來的包裹，順手拿了幾張證件就出門。取貨時店員要求出示證件，原PO從口袋拿出「好想兔」造型的健保卡，大頭貼是一隻兔子，卡上還寫著「想兔健康保險」。

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店員看到後則回應，「大叔這張是I cash卡片，況且您的收貨人名稱不叫好想兔」。原PO瞬間感到丟臉，「臉紅到比紅包還紅，立刻奪門而出」，如此荒唐的狀況，讓整間店的客人都笑出來。

貼文發出後，網友們紛紛在底下留言表示，「下次你去他們就會說，你好兔先生來了」、「我結婚登記還拿好想兔的身分證出來，要登記結婚」、「我也有這張，每次要拿都特別小心，看得特別特別仔細」、「謝謝你讓我的壞心情笑到飛走了」、「哈哈哈，原來這裡也有兔友」。