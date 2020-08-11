貝魯特港發現「20個化學物質儲存箱」…部分外洩中！　義法專家急檢驗

▲法國專家在貝魯特港口發現最少20個危險化學品儲存箱。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張方瑀／綜合外電報導

黎巴嫩貝魯特港發生爆炸至今已一星期，各國搜救隊紛紛前往該地支援。法國清除小組人員表示，他們在貝魯特港口發現了至少20個裝有危險化學物質的儲存箱，甚至有其中幾個正在外洩；目前化學專家與消防員正在設立特別區域，檢驗這些物質並確保不會再次引發爆炸

據《美聯社》報導，法國化學專家安東尼中尉（Lt. Anthony）表示，法國和義大利的化學專家在港口發現20多個裝有危險化學物質的容器，有幾個在爆炸中受損破裂。他說，專家們正與黎巴嫩消防局合作，確保這些容器的安全，同時分析內容物，「我們需要把所有東西清理乾淨，確保安全。」

安東尼並未具體指出有哪些化學物質，不過港口附近留有許多可能再次引發危險的東西，「容器內還有其他易燃液體，也有電池和其他種類的物品，可能會增加潛在的爆炸風險。」法國與義大利的專家小組已被指派到一個特定區域，檢查與確保該區域的安全。

這些化學專家是法國救援隊的其中一支，他們在現場協助災後的清理工作；其餘還有50名法國警察在貝魯特協助調查爆炸發生原因。

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）4日發生「宛如廣島原爆」的大爆炸，至今增至163死、逾6000傷，至少6000棟建築毀損。先前報導指出，2750噸硝酸銨2014年從黑海國家喬治亞啟程後，在運往非洲國家莫三比克途中被黎巴嫩當局扣留，期間海關6度通報當局，但都不了了之，最終釀成災難。

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