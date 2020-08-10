2750噸硝酸銨沒全爆！專家：有部分早被偷走　否則貝魯特「會從地圖上消失」

記者陳亭伃／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特4日發生硝酸銨爆炸案，造成當地市容重創，約30萬人無家可歸、158人死亡、6000多人受傷，目前第一階段搜救即將告一段落，黃金救援時間一分一秒流逝，找到倖存者的機率也越來越低。俄羅斯軍事專家分析，大部分的硝酸銨可能都被偷走，否則真的千噸爆炸，「貝魯特」恐怕已經消失在地圖上。

▲貝魯特爆炸第一階段搜救將結束。

綜合外媒報導，俄羅斯軍事專家穆拉霍夫斯基表示，倘若貝魯特的爆炸真的是2750噸的硝酸銨，那整個貝魯特根本承擔不了，「就會從地圖上消失」，且大量的硝酸銨可能在6年內就已經被盜走一大部分。

▲貝魯特爆炸威力驚人。

最令人震驚的是，貝魯特當地記者曾在推特上公開了爆炸前，港口存放硝酸銨的狀態，隨意堆放之外，環境也相當髒亂，推文寫下：「很難相信這符合存放的規範」。黎巴嫩軍方9日在通報會議上指出，爆炸之後法國、俄羅斯、卡達、德國等國家搜救隊皆抵達，並將爆炸現場劃分區域，隨著第一波搜救行動將結束，找到倖存者的機率越來越渺茫。

這場爆炸讓黎巴嫩民眾相當憤怒，多名政府高官相繼辭職，示威民眾更衝進外交部佔領，作為推翻政府的總部。

هكذا كانت اكياس الموت مكدّسة.

الصور مأخوذة قبل ايام من الحادث، عندما تحدث جهاز امن الدولة عن وجود نيترات الامونيوم في العنبر رقم ١٢. pic.twitter.com/cICAKE5h7x — Dima ديما صادق (@DimaSadek) August 6, 2020

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