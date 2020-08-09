40年來最高層級！美衛生部長專機C-40B在台過夜　「空中辦公室」藏特別意義

記者柯沛辰／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日傍晚率團抵達台灣，是台美斷交40年來訪台層級最高，也是6年來首位訪問台灣的美方內閣官員。值得一提的是，阿札爾搭乘的美國空軍C-40B行政專機，機身漆有美國國旗，有「空中辦公室」之稱。

行政專機9日下午4點48分降落台北松山機場，美國衛生部先行抵台官員、美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑、我外交部政務次長田中光、衛福部疾管署署長周志浩、外交部北美司長徐佑典等人前往接機。

▲專機下午4點48分降落，在松山機場空軍基地過夜。（圖／翻攝radarbox）

這次阿札爾率團訪問台灣，主要為傳達美國肯定台灣防治新冠肺炎的成果，同時見證台美之間共同信念，認為開放、民主是成功防疫的關鍵因素。一行人下機後，除了與接機團簡單寒暄，也向媒體揮手致意，並全程配戴口罩、多抱拳拱手致意。

根據美國《總統繼任法》，衛生部長是總統繼任排序第12位，高於先前訪台的運輸部長、能源部長等官員。由於台美沒有邦交，美軍軍機過去一般不在非邦交國停留，而是飛返沖繩待命，直到官員離台當天才會再次飛抵迎接。

▲美國衛生部長阿札爾抵台。（圖／記者莊喬迪攝）

如今台美關係升溫，阿札爾搭乘高規格C-40B專機，不僅是斷交後訪台最高層級，也顯示對台美關係的重視，而且專機料將配合訪台官員行程，在松山機場過夜或整補，這是過往未見的。

根據《中央社》報導，這次的C-40B行政專機一般供高階軍事人員乘坐，但該編號10040是最新改良型，屬於「副總統專機」，配備軍用通訊、語音通訊網路，可供機上指揮官隨時下達戰場指令。

▲美國空軍C-40B行政專機，機身編號10040。（圖／記者莊喬迪攝，下同）

由於C-40B有網路、電話、衛星、傳真及影印機，還有廚房及附加辦公台的商務艙座位，因此也有「空中辦公室」之稱。

依照行程規劃，阿札爾9日抵台後，10日上午將到總統府拜訪總統蔡英文，後續也會赴疫情指揮中心拜訪我防疫國家隊。

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