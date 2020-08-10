阿札爾致詞風波　王定宇批國民黨：飼老鼠咬布袋「見不得台灣好」

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）



實習記者李佩弦／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）10日上午拜會總統蔡英文，國民黨指控他在致詞時口誤，以「習總統」來稱呼蔡英文，要求總統府嚴正向美方抗議。對此，民進黨立委王定宇10日表示，「在台灣有一種人⋯享盡台灣的好處，卻見不得台灣好，這種人大概就像『飼老鼠咬布袋』的老鼠吧！」

針對阿札爾被國民黨指控口誤一事，總統府發言人張惇涵10日也澄清表示，只是拼音與發音上的問題，阿札爾稱呼「蔡總統」是毫無疑義，建議各界把重點放在外交成果與防疫合作，台美關係的逐漸緊密，是全民共同努力的成果，在野黨及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。

對於國民黨連續追打口誤與官員來訪層級，王定宇也在臉書上發文回擊，「在台灣有一種人⋯享盡台灣的好處，卻見不得台灣好，這種人大概就像『飼老鼠咬布袋』的老鼠吧！」，美國AIT及官方已一再發文說明，只是不習慣這個發音，就有一堆人拼命說他講的是「Xi」，好像恨不得拜訪的對象是習近平一樣。

王定宇說，美國衛生部長訪問團，確實是美國「台灣旅行法」立法後，首位落實該法的來台內閣官員，層級和規模也是1979年以來的最高，行政專機也打破不過夜整補的慣例。「然後⋯就有一些人拼命的要證明這個衛生部長不重要啦、沒有很大啦，恨不得證明台美交流層級非常低一樣。」

另外，王定宇也強調，外交禮遇、外交豁免是談論外交的常識，台灣也要求「出發前的核酸檢測陰性報告、抵達台灣再檢測一次、全團專機專車、全程戴口罩、行程避免與民眾近距離接觸」等防疫要求，做到兼顧外交和防疫。就有些人要求一定要隔離14天，甚至還拿中華人民共和國國國民（小明）不能來台，來抨擊美國高層來台，好像都不知道外交人員在各國，本來就禮遇連通關都不一樣，這些不倫不類的聲音，其實就是見不得台灣外交有所突破罷了！

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者李毓康攝）

