阿札爾首發推特：很榮幸表達對台支持！　強調全代表團疫檢「陰性」

▲美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)率團訪台。(圖/翻攝自推特/@SecAzar)



記者張方瑀/綜合報導

美國衛生部長阿札爾9日傍晚率團抵達台灣,準備在10日上午與總統蔡英文會面。阿札爾凌晨也在推特發文表示,「很榮幸來到這裡表達對台灣及其全球公衛領導力的支持。」並強調.衛生部代表團的疫檢結果全部都是陰性。

Wheels down in Taipei. Our @HHSGov delegation disembarked wearing masks and tested negative for COVID-19.



Honored to be here to convey our support for #Taiwan and their global health leadership. pic.twitter.com/Kwqh2uefhc