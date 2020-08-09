《產經新聞》驚爆：台美官方討論成立新國際組織「取代WHO」

記者柯沛辰、陳芊秀／編譯報導

日本《產經新聞》9日報導指出，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台，不僅是台美1979年斷交以來最高層級，也將與總統蔡英文會談，討論成立「新WHO」，透過建立一個新的國際組織來取代世界衛生組織（WHO）。

《產經新聞》9日晚間以斗大標題寫下「美國衛生部長訪台 將與蔡英文總統會談 討論成立新WHO」，指阿札爾代表美國總統川普訪台，與總統蔡英文、衛福部陳時中展開會談，針對新冠肺炎防疫工作交換意見。

報導引述知情人士透露，由於台灣被排除在世界衛生組織外，台美雙方將討論成立一個新的國際組織，來取代現有的WHO，並交換相關意見，「現在的WHO在中國影響下已經不能信任，所以想尋找並集結理念相同的國家成立新組織，由美國來擔任號召的角色。」

▲瑞士日內瓦世界衛生組織總部。（圖／路透社）

報導指出，川普2018年簽署《台灣旅行法》，現在由阿札爾訪台首次落實。儘管中國事前以違反「一中原則」強力反對，但美國視若無睹，主要是美中兩國在香港人權問題、貿易戰上相互對立，關係急速惡化，讓美方在台灣問題上不再顧慮中國。

《產經》引述其他報導提到，未來台灣高層官員也可能前往美國正式訪問，美台關係將更加緊密。面對這樣的發展，中國可能在台灣海峽周邊進行軍演，以此表達對抗和反制態度。

▲美國衛生部長阿札爾抵台。（圖／記者莊喬迪攝）

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