　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美派衛生部長訪台　陸外交部提「一中」：別向台獨發錯誤信號

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國衛生部長艾薩（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國衛生部長Alex Azar。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）宣布「下週訪台」，創下1979年以來台美最高官方互動層級。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌今天（5日）重申，「一個中國原則是中美關係的政治基礎」，強調台灣問題是中美關係當中最重要最敏感的問題，敦促美方停止一切形式的美台官方往來，不向台獨勢力發出任何錯誤信號。

汪文斌表示，「中方堅決反對美台官方往來，這一立場是一貫明確的，中方已就此分別在北京和華盛頓向美方提出嚴正交涉。」

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

汪文斌說，台灣問題是中美關係當中最重要最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止一切形式的美台官方往來。」他說，美方應慎重妥善處理涉台問題，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係，損害和平穩定。

汪文斌最後強調，一個中國原則為國際社會所公認，任何無視、否定或者挑戰一個中國原則的企圖，都將以失敗而告終。

阿札爾是在美東時間4日，透過美國衛生部新聞稿宣布，預計下周訪台交流疫情，並「深化美國與台灣公共衛生合作的機會」。

▲▼陳時中與美國衛生及公共服務部長阿札爾舉行電話會議。（圖／翻攝阿札爾推特）

▲衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前與美國衛生及公共服務部長阿札爾舉行電話會議。（圖／翻攝阿札爾推特）

阿札爾訪台期間將晉見總統蔡英文，拜會外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、參訪中央流行疫情指揮中心，並與台灣醫療衛生專家對談，這是自從2014年以來，美國再度派遣閣員訪問台灣，也是1979年以來訪台排序最高的美國政府閣員。

總統府發言人Kolas Yotaka表示，阿札爾長久以來堅定支持台灣，就任後更大力支持我國參與「世界衛生組織」(WHO)及相關活動，疫情期間也領導美方相關單位與我國合作防疫，這次他的前來，不僅是台美關係的友好見證，「我們更期待台美雙方在既有良好基礎上，持續提升台美全球合作夥伴關係，共同捍衛民主、自由及人權。」

►偷偷分享少女秘密！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
黎巴嫩大爆炸2750噸硝酸銨來歷曝！俄船載貨一放至少6年　曾
淡水河漂「半顆人頭」疑是水利處員工遺骸！整個人全絞碎..當日
金六結新兵疑染新冠肺炎送醫採檢　軍方證實回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美衛生部長訪台　陸學者：川普選情不利「急於轉移國內矛盾」

清純女友是「極樂助學會」頭牌！近百女同學組團下海…他忍辱負重1年怒PO公審

美派衛生部長訪台　陸外交部提「一中」：別向台獨發錯誤信號

陸衛健委：烏魯木齊、大連聚集性疫情得到有效控制

降血壓藥發芽「長出尾巴」　婦人前天才吞下：難怪摸到「黏黏的」

女大生獨遊西雙版納！消失24天「山林挖出屍體」　父知兇手崩潰：一起報的案

睡夢中被綁！他猛掙扎「遭兒女按住手腳」 　妻揮鐵錘爆頭…兒補刀終結命

林鄭月娥：未來兩年教育工作方向是「撥亂反正、正本清源」

中英「黃金時代」結束？　陸駐英大使指「責任在英方」：中國沒變

人妻泣訴「2年不堪生活」服毒自殺！　一口吞「雙眼睜大」倒在車上

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

膽小柴遇4汪：太多狗了好可怕　嚇到「急埋爸爸胯下」抱腿哭哭

吃迴轉壽司驚見別桌「藏盤技巧」 花40元吃80元食材...引網友砲轟

美衛生部長訪台　陸學者：川普選情不利「急於轉移國內矛盾」

清純女友是「極樂助學會」頭牌！近百女同學組團下海…他忍辱負重1年怒PO公審

美派衛生部長訪台　陸外交部提「一中」：別向台獨發錯誤信號

陸衛健委：烏魯木齊、大連聚集性疫情得到有效控制

降血壓藥發芽「長出尾巴」　婦人前天才吞下：難怪摸到「黏黏的」

女大生獨遊西雙版納！消失24天「山林挖出屍體」　父知兇手崩潰：一起報的案

睡夢中被綁！他猛掙扎「遭兒女按住手腳」 　妻揮鐵錘爆頭…兒補刀終結命

林鄭月娥：未來兩年教育工作方向是「撥亂反正、正本清源」

中英「黃金時代」結束？　陸駐英大使指「責任在英方」：中國沒變

人妻泣訴「2年不堪生活」服毒自殺！　一口吞「雙眼睜大」倒在車上

中職／換球後　桃猿牛棚亮眼　曾總有感比賽時間也縮短

半座貝魯特被夷為平地！總統府大使館無一倖免　人員多有死傷

窗邊壁癌恐怖蔓延　網友急問：能買嗎？專家建議「杜絕漏水著手」

誤打美白針！土色汪15年來「越曬越白」萌變臉　網抓爆笑亮點　

沒被報復到？高雄商旅復業不及　求售億級物件逾10家

一組3.8萬元！LV「金銀吸管」賣到缺貨　Monogram花紋超奢華

隈研吾操刀！台中首座巨蛋有絕美天空迴廊　最快2026啟用

客戶拉貨帶動！大立光7月營收「優於預期」月成長12%：8月有機會好一點

4家醫院炸毀！黎巴嫩4000傷者擠爆醫療系統　恐成疫情大災難

幫坐輪椅奶奶開道！　嬌小汪拖走比自己大踏墊家人驚喜

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

大陸熱門新聞

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

21歲女大生赴雲南成屍體！警曝驚人真相

大陸「新布尼亞病毒」疫情至少7死　感染症狀曝光

跟19歲女友開房　他睡沙發慘被判5年

陸爆新布尼亞病毒　醫示警人傳人

女大生闖可可西里「無人禁區」剩遺骸！死因曝光

哆啦A夢變18禁！改編漫畫情節超犯規

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

失蹤女大生挖出屍體！父爆詭異細節

與男友吵架！正妹獨遊竟消失24天

颱風天去關窗！她被吹走11F墜樓亡

更多熱門

相關新聞

金六結新兵味覺異常疑染新冠　指揮中心回應了

金六結新兵味覺異常疑染新冠　指揮中心回應了

今（5）日傳出宜蘭金六結有一名新兵出現「味覺異常」遭疑感染新冠肺炎送醫採檢，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，疑似通報病例不予回應，一旦確診隔日就會對外公布。

台大教授提「東亞疫情」數據：我們真的有那麼穩？

台大教授提「東亞疫情」數據：我們真的有那麼穩？

獨／金六結新兵「味覺異常」今送醫採檢

獨／金六結新兵「味覺異常」今送醫採檢

陸：烏魯木齊、大連疫情得到控制

陸：烏魯木齊、大連疫情得到控制

為何不「入境全面普篩」？網點破：還是會漏

為何不「入境全面普篩」？網點破：還是會漏

關鍵字：

阿札爾外交部台美美中台中美美中汪文斌新冠肺炎疫情WHO

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

台新員工爆「威力彩包牌真正人數」！都是40歲以下年輕人

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面