美派衛生部長訪台　陸外交部提「一中」：別向台獨發錯誤信號

▲美國衛生部長Alex Azar。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）宣布「下週訪台」，創下1979年以來台美最高官方互動層級。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌今天（5日）重申，「一個中國原則是中美關係的政治基礎」，強調台灣問題是中美關係當中最重要最敏感的問題，敦促美方停止一切形式的美台官方往來，不向台獨勢力發出任何錯誤信號。

汪文斌表示，「中方堅決反對美台官方往來，這一立場是一貫明確的，中方已就此分別在北京和華盛頓向美方提出嚴正交涉。」

▲中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

汪文斌說，台灣問題是中美關係當中最重要最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止一切形式的美台官方往來。」他說，美方應慎重妥善處理涉台問題，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係，損害和平穩定。

汪文斌最後強調，一個中國原則為國際社會所公認，任何無視、否定或者挑戰一個中國原則的企圖，都將以失敗而告終。

阿札爾是在美東時間4日，透過美國衛生部新聞稿宣布，預計下周訪台交流疫情，並「深化美國與台灣公共衛生合作的機會」。

▲衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前與美國衛生及公共服務部長阿札爾舉行電話會議。（圖／翻攝阿札爾推特）

阿札爾訪台期間將晉見總統蔡英文，拜會外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、參訪中央流行疫情指揮中心，並與台灣醫療衛生專家對談，這是自從2014年以來，美國再度派遣閣員訪問台灣，也是1979年以來訪台排序最高的美國政府閣員。

總統府發言人Kolas Yotaka表示，阿札爾長久以來堅定支持台灣，就任後更大力支持我國參與「世界衛生組織」(WHO)及相關活動，疫情期間也領導美方相關單位與我國合作防疫，這次他的前來，不僅是台美關係的友好見證，「我們更期待台美雙方在既有良好基礎上，持續提升台美全球合作夥伴關係，共同捍衛民主、自由及人權。」

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