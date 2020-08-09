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影／囂張病患大鬧北榮！點滴架「狂砸醫師室」值班醫無奈躲廁所　家屬回應超心寒

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記者蔡儀潔／綜合報導

醫護人員站在生死前線，承受巨大壓力，然而有北榮內科住院醫師遇到囂張患者，不僅受到暴力威脅，就連醫師室的窗戶都被砸破，事後家屬還甩鍋責任，這讓醫師感慨，「病人家屬對於別人生命安全的無視，公權力對於暴力威脅的無能，還有政府及社會的不作為，我覺得那才是加諸在醫療人員上最深的暴力。」

▲▼北榮醫鬧。（圖／Hao-Wei Ma提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲醫師室的窗戶被砸破。（圖／Hao-Wei Ma提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

請繼續往下閱讀...

臺北榮民總醫院一名馬姓醫師今日凌晨在臉書PO文，稱在值腎臟科總醫師班時，約淩晨12點接到值班住院醫師電話，稱有患者正試圖攻擊他，他躲在廁所避免與其正面衝突，但該患者一直在外叫囂，並威脅要撂黑道兄弟來教訓，隨後還用點滴架，將醫師室的窗戶砸出一個大洞。

原來，是該病人要求打針劑止痛藥，醫生因此開立Tramadol，但他得知後衝出病房大聲質問「為何不是Morphine」，還說要找值班醫師麻煩。剛好值班醫師就在旁邊的醫師室，立即走出來向病人詢問訴求，結果卻被扯住衣領，只好向後躲避並躲進醫師室上鎖。

馬醫師急忙趕到現場，告知該名病患自己是值班總醫師，詢問要求並請其停止暴力，但病患拒絕配合。他隨後向精神科總醫師請求協助，但因病人並沒有符合強制精神科就醫的條件，因此請警方處理。就在此時，護理站另外一床FiO2 100%的病人掉血氧，因此馬醫師還要同時處理病危病人的狀況，一邊開單一邊準備抽三管ABG，一邊處理暴力事件，一人當三人來用。

警方到場後，將該名值班住院醫師及該名病患帶往派出所製作筆錄，護理師則聯繫主治醫師到場瞭解狀況。約淩晨4點，警方結束雙方筆錄並將該名病患帶回病房，對此馬醫師質疑，承辦員警為何無法逮捕對醫護人員產生立即暴力威脅的病人，放任有暴力行為的人繼續威脅醫護人員，但該名員警仍表示該病患已停止攻擊行為，不能算作現行犯，依法不能逮捕。

病人回病房後，主治醫師又在電話中向他解釋用藥狀況，但之後病患仍拒絕出院，還聲稱「我們沒資格跟他談」，最後施暴者在員警陪同到一樓抽菸後，繼續住院。

▲▼榮總就醫民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲暴力行為除了直接威脅所有醫護人員安危，也影響到其他病患的醫療處置。（資料照／記者湯興漢攝）

馬醫師也聯繫到病患的兒子，對方一方面表示能理解，一方面堅持他自己人在高雄，無法也不會到場處理。令人無言的是，該名家屬竟認為，只要醫師配合病患要求，就不會發生類似狀況，面對醫生解釋管制藥品及一般處方藥品需要考量才能開立，他仍不能接受，甚至稱只要簽切結書任何藥物副作用後果自負，醫師即應該順從病人要求開立藥物，還在電話中提到「醫德」。

儘管馬醫師表示醫院不適合繼續收治此病患，但該名家屬認為，應該讓父親繼續住院，如有後續暴力行為就讓病患自行負擔法律責任，「我質問是否讓他繼續傷害醫護人員也沒關係，但對話仍無法達成任何共識。」後來主治醫師到場，並繼續從電話中解釋狀況，但最後仍無家屬表示會出面處理。

面對深夜患者的醫鬧糾紛，馬醫師說，首先對值班住院醫師感到相當抱歉，他認真處理病人狀況，卻讓他遭遇暴力事件，另外要強調，這樣的暴力行為除了直接威脅所有醫護人員安危，在當下立即影響到其他病患的醫療處置，尤其是病危病人，「這樣的情況我必須嚴厲譴責，也很遺憾公權力無作為，讓暴力威脅持續發生。」

「坦白說我從來不擔心自己臉上會哪天挨個幾拳，對我來說那只是暴力的冰山一角」，馬醫師最後感慨，「病人家屬對於別人生命安全的無視，公權力對於暴力威脅的無能(但仍然很感謝承辦員警，即使有爭執我也能理解他們依法辦案的無奈)，還有政府及社會的不作為，我覺得那才是加諸在醫療人員上最深的暴力。」

此事也引發網友熱議，紛紛斥責「太誇張了」，「醫生幸苦了。該病患根本威脅醫生安全」、「好誇張喔被暴力還沒辦法處理」、「辛苦了！真的是這一行在走，沒有人沒遇過醫療暴力。務必堅持走法律途徑不能姑息」、「除了生氣還是生氣，第一線的醫療人員委屈了！」。

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