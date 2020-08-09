獨／「點滴架狂砸醫師室」不算現行犯　網紅藥師怒譙：趕換班不想辦？

地方中心／綜合報導

北榮內科住院醫師遇到囂張患者，不僅受到暴力威脅，就連醫師室的窗戶都被點滴架砸破，醫師躲在廁所，消息傳出這讓網紅藥師劉信和發文力挺醫師之外，認為員警對現行犯見解「停止攻擊就不算」狂轟：「薪水小偷」。

▲網紅藥師劉信和發文質疑員警處理北榮醫療暴力作為，根本就是「薪水小偷」 。（圖／翻攝當事人臉書）

處理這一起案件的北榮馬醫師，事後發文把整件事情曝光，但質疑，承辦員警為何無法逮捕對醫護人員產生立即暴力威脅的病人，放任有暴力行為的人繼續威脅醫護人員，該名員警卻表示該病患已停止攻擊行為，不能算作現行犯，依法不能逮捕。

對此，被稱為流氓藥師的網紅藥師劉信和在臉書質疑警方的處理態度：「什麼叫做警察？警之於前，預防警覺在之前；察之於後，於犯罪發生後有偵破能力」。同時搬出了刑事訴訟法第88條：「現行犯，不問何人得逕行逮捕之。犯罪在實施中或實施後即時發覺者，為現行犯」。

▲網紅藥師劉信和發文質疑員警處理北榮醫療暴力作為，根本就是「薪水小偷」 。（圖／翻攝當事人臉書）

同時還有醫療法第106條：「毀損醫療機構或其他相類場所內關於保護生命之設備，致生危險於他人之生命、身體或健康者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三十萬元以下罰金。對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致醫事人員或緊急醫療救護人員於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑」。

所以他對於馬醫師文章當中提到：「員警仍表示該病患已停止攻擊行為，不能算作現行犯，依法不能逮捕」。劉信和高分貝質疑：「這位警察是書沒唸好？還是專業程度低落？哎呀！我知道都不是啦是你趕著要換班，不想辦啦，以為是在玩123木頭人喔？犯罪發生後即被發現的準現行犯，你說是忘記了還是害怕想起來？這種薪水小偷，丟不丟你那身制服的臉？對不對得起那些信賴警察權力的醫療人員？還是你只會開未依兩段式待轉？」