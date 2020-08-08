立院預計17日起召開二次臨時會　「紓困3.0」預算拚月底三讀

▲民進黨團預計17日起召開二次臨時會，處理紓困3.0預算案。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院會上月23日通過「紓困3.0」追加預算案，總預算編列2100億元，其中紓困振興約1717億元、疫情防治383億元，並送交立法院審議。對此，民進黨團書記長鍾佳濱受訪時表示，民進黨團預計在17日開始進行二次臨時會的議程，在一切順利的狀況下，最快在月底前能夠三讀通過。

行政院會上月23日通過「紓困3.0」追加預算案，立法院長游錫堃日前受訪時表示，臨時會必須由總統咨請，或者經四分之一立委的提議才可召開，並非他個人可以決定，目前朝野立委傾向於8月中再召開。

根據民進黨團規劃，將於8月17日舉行朝野協商，並提案召開二次臨時會，隨後在18日舉行全院談話會，19日邀請行政院長蘇貞昌赴立院報告及備詢特別預算追加案，並將特別預算案付委，20至24日進行委員會審查，屆時的財政委員會召委分別為國民黨立委賴士葆與民進黨立委莊瑞雄。

民進黨團推估，若朝野黨團能夠比照先前審查紓困特別預算案時，排除1個月的協商冷凍期，游錫堃將可在25至27日召集黨團協商，並處理各黨團提案，最快28或31日就可將「紓困3.0」預算案三讀通過。

鍾佳濱8日晚間受訪時表示，按照民進黨團原先的規劃，最快會在高雄市長補選後召開二次臨時會，在一切順利的狀況下，預計17日開始進行臨時會的議程。

不過，目前國民黨團擬將全案拉下朝野協商，經協商冷凍期一個月，待9月下旬新會期開議後，再行處理協商及三讀程序。對此，鍾佳濱則說，「談不攏就9月」，民進黨團會尊重各黨團的意見。

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