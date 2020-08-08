香港確診人數破4000　日增新冠肺炎69例疫情未消

▲因應疫情，香港在亞博館啟用港版方艙醫院。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

據香港特區衛生防護中心傳染病處主任張竹君8日表示，截至凌晨零時，香港新增69例新冠肺炎確診病例，其中67例為本地感染；另有約50人初步檢測呈陽性，正等待複檢。目前，香港累計確診病例達4,007例。

香港近月爆發第三波疫情，政府除提高「限聚令」層級、推遲立法會選舉和學校復學外，香港特首林鄭月娥7日下午宣布，免費為全香港居民進行病毒檢測，最快在2周後開始實施。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

不過，張竹君也表示，香港新增新冠肺炎確診病例69例，為單日新增數連續第6天少於100例，已創18天以來最低。

為全面遏制疫情，林鄭月娥7日說，除了已啟動的「港版方艙醫院」外，香港還將在中央的協助下，建設擁有1000個負壓病房的臨時醫院，可稱為「港版火神山醫院」。她坦言，香港疫情嚴峻，確診數字從7月起大增，源頭不明個案佔超過4成，表示社區內有不少隱性患者，傳播風險極高。

事實上，受疫情、反修例風波和港版國安法爭議影響，已嚴重干擾香港的經濟社會發展，以及居民心理健康，據香港大學醫學院精神醫學系在今年2月到7月，所做的調查發現，有36％的港人同時出現創傷後壓力症候群（PTSD）及憂鬱症症狀，其中25歲以下的者，情況又比25歲以上嚴重。

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