台東熱氣球父親節湧入9000人！不到3成戴口罩　遊客嗨喊：享受這裡的空氣

▲戴口罩民眾不到3成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎疫情蠢蠢欲動，8日上午在台東鹿野鄉高台大草原舉辦的熱氣球活動，根據台東縣政府統計湧入約9000人次；但由於現場為開放空間，雖然現場工作人員極力勸導，但戴口罩的民眾仍不到3成，工作人員疲於勸導，費盡唇舌「遊客就是不想戴。」

新冠肺炎疫情爆發以來多國採取「鎖國政策」甚至全面封鎖國境，讓出國旅遊成為不可能的1件事，悶了許久的民眾只能國內旅遊，國內外知名景點擠滿人潮，台灣國際熱氣球嘉年華雖受疫情影響延期，但仍吸引爆滿人潮。

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隨著國際疫情又升溫，台東縣府面對大批遊客絲毫不敢大意，表示將全程遵守中央最新規定，並呼籲民眾配合相關防疫措施，落實戴口罩、勤洗手防疫新生活運動。

但朝著現場人潮望過去，戴口罩的民眾實在不多，來自台北的陳姓民眾表示，來台東就是要享受這裡的空氣，況且在戶外，「不戴應該還好吧」。

不過隨著疫情再度升溫，有許多台東民眾認為應該戴，民眾說「真的很擔心」、「其實原本可以不用戴，但這人數，還是戴吧」、「敏感時期，當然要戴，愛台東的風景，也要保護好台東的市民」。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳則表示，這幾天工作人員一律戴口罩，且每場都很努力的勸導遊客，但沒什麼約束力。

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▲戴口罩民眾不到3成。（圖／記者楊漢聲翻攝）