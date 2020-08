黑盒子找到了！印度客機「機鼻撞地斷兩截」死傷破百　機師軍方背景曝光

▲印度民航部長浦立坦言,因為班機當時沒有起火,成功營救出大部分乘客。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

印度快運航空(Air India Express)撤僑班機7日晚間降落失敗衝出跑道,墜谷後機身斷裂,至少造成18死、100人以上受傷,其中16人傷勢嚴重,另有消息指出,現階段死亡人數已升至20人。印度民航總局(DGCA)現已證實尋獲黑盒子,且機師身分背景也曝光,其中一人曾經在空軍服務,駕駛過戰機。

綜合新德里電視台(NDTV)、ANI News報導,當局現已尋獲編號IX-1344失事班機的飛行資料記錄器(Flight Data Recorder),相關人員切割艙底鋪板,試圖取得駕駛艙通話記錄器(Cockpit Voice Recorder,CVR)。據悉,民航部長浦立(Hardeep Singh Puri)將於下午抵達事發現場所在地科澤科德(Kozhikode),展開相關調查。

時間拉回7日晚間7時許,該架載著因新冠疫情大流行滯留杜拜的印度人返國,自杜拜飛往科澤科德,但當日天候不佳,班機在降落期間出現狀況,原定在28號跑道降落,2度因「順風」問題取消,在機場上空盤旋數圈,最後選定10號跑道一側降落。

只不過,班機最終衝出跑道墜落山谷,機鼻朝下撞擊地面,機體斷成兩截,造成正副機長在內等多人死亡。這也是印度自2010年以來最嚴重的飛安事故。

目前正副機師的身分已經曝光,分別是曾在空軍駕駛戰機的薩迪(Deepak V Sathe)及副機長庫瑪(Akhilesh Kumar)。媒體指出,薩迪不但是名頗有成就的戰機飛行員,也曾經為印度航空(Air India)駕駛過空中巴士310客機,且飛行波音737機型飛機的經驗相當豐富。

Reports are now coming in indicating that Captain Sathe turned off the engine right before the crash, saving the lives of his passengers and the cabin crew #AirIndiaCrash #AirIndiaExpress https://t.co/vWJYIQg4w1