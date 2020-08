孟買街頭小綠人「穿上裙子」　反被批：不過是浪費時間！

▲孟買市區出現的女性小綠人燈號。(圖/翻攝自Twitter/Aaditya Thackeray)

實習記者湯子暘/綜合報導

印度金融重鎮孟買(Mumbai)擁有超過1800萬人口,正考慮讓當地交通號誌變得更性別包容化。新的號誌會實驗性設置在達達爾區(Dadar),利用裙子的外型,將舊有小綠人變成女性符號,希望改變印度不尊重女性的社會氛圍。

據《CNN》報導,觀光環境局局長塔克雷(Aaditya Thackeray)負責推動這項計畫,在推特上表示,「如果這項計畫在達達爾通過,你們會見證令人感到驕傲的事情。」

If you’ve passed by Dadar, you’d see something that will make you feel proud. @mybmcWardGN is ensuring gender equality with a simple idea- the signals now have women too! pic.twitter.com/8X0vJR8hvQ — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 1, 2020

與塔克雷同屬一政黨的議員薩萬卡(Sada Sarvankar)形容,這次的行動是印度史上女性平權「至關重要的一大步」。網民也在社群上讚揚這次的計畫,是在挑戰傳統印度社會對女性的刻板印象。

推特用戶麗麗(Dipika Lele)稱這次改變雖然微小,但在終結城市設計中「下意識將女性排除」這件事上「意義重大」。也有人說,「這樣的符號出現代表,印度女性的存在已經更被社會所接納。」

Mumbai get's its Sofie!

Dadar will now have female representation on traffic signals and signages.

This is one small yet decisive step forward to ending the subconscious exclusion of the female narrative from how our cities are designed. @DighavkarKiran is ever the inspirer! pic.twitter.com/Wo8y5SnjCT — Dipika Lele (@leledipika) August 1, 2020

自2012年印度女學生在新德里被群體強暴一案爆發,城市規劃能否保護女性成為社會高度討論的議題,一些暗巷、偏遠地區的公車和街道死角成為女性頻繁受害的空間。新德里政府在強暴案後推行一系列政策,希望改革城市安全問題。

▲印度貧富差距極大,垃圾場成為貧民聚居地。(圖/路透)



這次孟買新的措施緊跟世界潮流,利用交通號誌強調性別平等的重要性。德國一些城市、街道將舊有號誌改為男女小綠人同時出現。日內瓦在2月宣布替換一半的男性符號交通號誌,加入一系列多元符號,包括孕婦、同性情侶或非裔女性等。

然而相關的政策並非盡如人意,也遇到反對方的阻礙。墨爾本2017年在交通號誌加上女性符號時,一些當地居民大力反對並表示,這樣的行為是「異性戀霸權」,擅自假定穿著「褲子」的小綠人就是男性;穿著裙子的就是女性。

也有人質疑政府的錢並沒有花在刀口上,本可以利用這筆更換交通號誌的錢,去花在其他更需要性別平權的地方,而非做一些微乎其微的改變。

根據2020年世界經濟論壇的「性別平等排名」,印度在153國中僅排112名,男女不平等的傳統觀念深植社會,民眾普遍來說仍重男輕女,造成性別比高達107。

▲2012年德里姦殺案發生後,轟動當時印度社會。(示意圖/達志影像)



印度每年有近24萬名低於5歲的女童因家庭忽視而死亡。自2012年公車姦殺案後政府曾承諾,要改變印度社會根深蒂固的不公,不讓女學生的故事重蹈覆轍。然而8年後的今天,悲劇仍在持續發生。

一名推特用戶BeingManoj在塔克雷貼文下沉痛的回應,這些不過是浪費時間,「只有當法律願意保護女性的尊嚴時,才真正賦予女性權力,而不是僅僅把女性貼在交通號誌上。」