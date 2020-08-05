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孟買街頭小綠人「穿上裙子」　反被批：不過是浪費時間！

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▲▼孟買市區出現的女性小綠人燈號。（圖／翻攝自Twitter／Aaditya Thackeray）

▲孟買市區出現的女性小綠人燈號。（圖／翻攝自Twitter／Aaditya Thackeray）

實習記者湯子暘／綜合報導

印度金融重鎮孟買（Mumbai）擁有超過1800萬人口，正考慮讓當地交通號誌變得更性別包容化。新的號誌會實驗性設置在達達爾區（Dadar），利用裙子的外型，將舊有小綠人變成女性符號，希望改變印度不尊重女性的社會氛圍。

據《CNN》報導，觀光環境局局長塔克雷（Aaditya Thackeray）負責推動這項計畫，在推特上表示，「如果這項計畫在達達爾通過，你們會見證令人感到驕傲的事情。」

與塔克雷同屬一政黨的議員薩萬卡（Sada Sarvankar）形容，這次的行動是印度史上女性平權「至關重要的一大步」。網民也在社群上讚揚這次的計畫，是在挑戰傳統印度社會對女性的刻板印象。

推特用戶麗麗（Dipika Lele）稱這次改變雖然微小，但在終結城市設計中「下意識將女性排除」這件事上「意義重大」。也有人說，「這樣的符號出現代表，印度女性的存在已經更被社會所接納。」

自2012年印度女學生在新德里被群體強暴一案爆發，城市規劃能否保護女性成為社會高度討論的議題，一些暗巷、偏遠地區的公車和街道死角成為女性頻繁受害的空間。新德里政府在強暴案後推行一系列政策，希望改革城市安全問題。

▲▼印度貧富差距極大，垃圾場成為貧民聚居地。（圖／路透）

▲印度貧富差距極大，垃圾場成為貧民聚居地。（圖／路透）

這次孟買新的措施緊跟世界潮流，利用交通號誌強調性別平等的重要性。德國一些城市、街道將舊有號誌改為男女小綠人同時出現。日內瓦在2月宣布替換一半的男性符號交通號誌，加入一系列多元符號，包括孕婦、同性情侶或非裔女性等。

然而相關的政策並非盡如人意，也遇到反對方的阻礙。墨爾本2017年在交通號誌加上女性符號時，一些當地居民大力反對並表示，這樣的行為是「異性戀霸權」，擅自假定穿著「褲子」的小綠人就是男性；穿著裙子的就是女性。

也有人質疑政府的錢並沒有花在刀口上，本可以利用這筆更換交通號誌的錢，去花在其他更需要性別平權的地方，而非做一些微乎其微的改變。

根據2020年世界經濟論壇的「性別平等排名」，印度在153國中僅排112名，男女不平等的傳統觀念深植社會，民眾普遍來說仍重男輕女，造成性別比高達107。

▲▼2012年德里姦殺案發生後，轟動當時印度社會。（示意圖／達志影像）

▲2012年德里姦殺案發生後，轟動當時印度社會。（示意圖／達志影像）

印度每年有近24萬名低於5歲的女童因家庭忽視而死亡。自2012年公車姦殺案後政府曾承諾，要改變印度社會根深蒂固的不公，不讓女學生的故事重蹈覆轍。然而8年後的今天，悲劇仍在持續發生。

一名推特用戶BeingManoj在塔克雷貼文下沉痛的回應，這些不過是浪費時間，「只有當法律願意保護女性的尊嚴時，才真正賦予女性權力，而不是僅僅把女性貼在交通號誌上。」

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