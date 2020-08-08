印度小羊「眼睛長嘴巴裡」鼻子消失！　當地人奉「上帝奇蹟」想當神膜拜

記者詹雅婷／綜合報導

印度東北部穆扎法爾布爾（Muzaffarpur）一隻畸形山羊受到當地人崇拜，牠出生時沒有鼻子，且一對大眼睛長在嘴巴裡面，被奉為上帝的奇蹟，吸引大批民眾前來觀看。

Goat born with eyes in its mouth is worshipped as a god in India https://t.co/KKRhAXm6Xa via @MailOnline — JoJo (@JoJo20960228) August 8, 2020

每日郵報報導，這隻長相奇特的山羊身上毛髮黑白相間，且自從牠出生後，許多人開始上門拜訪，因為牠的一雙大眼睛長在嘴巴裡。根據網路流傳的影片，在牠的下排明顯有多顆牙齒，但原本上排牙齒的地方卻是長在一起的大眼睛，紅色舌頭不時伸向嘴巴外頭，嘴巴似乎無法完全緊閉。

不願透露姓名的飼主表示，在小羊出生之後，許多人上門要求拜訪祈禱，但他已經拒絕，因為牠現在處於相當痛苦的狀態。

事實上，印度許多畸形動物都被賦予神聖地位，許多人認定，只要透過膜拜祈禱，牠就能帶來好運及繁榮。只不過，這些小生命通常都活不久；2017年，印度阿薩姆邦一隻單眼山羊被奉為聖物，但僅存活1周就過世。