印度客機墜谷釀20死…機長曾「2度取消」降落！民航局9年前警告：跑道有問題

▲印度快運航空（Air India Express）客機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

印度快運航空（Air India Express）撤僑班機7日晚間降落時衝出跑道，機身當場斷成兩截．造成包含正副機長在內共20人死亡。外媒消息指出，機長曾2度因「順風」問題取消降落；也有報導指出，印度民航局安全諮委會早在2011年就曾警告，科澤科德（Kozhikode）機場跑道設計有問題，遲早會出事。

印度快運航空一架載著174人的撤僑班機，7日晚間由杜拜飛往科澤科德（Kozhikode），結果降落時衝出跑道，機體斷成兩截，造成包含正副機長在內共20人死亡。印度飛機事故調查局（AAIB）已正式展開調查，並表示這架班機在10號跑道降落後，飛機繼續向前滑行至跑道盡頭，最後墜入山谷。

▲印度快運航空（Air India Express）客機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）



根據《亞洲國際新聞》（ANI）報導，當時下著大雨，能見度有2000公尺，印度民航總局（DGCA）調查員透露，飛機原定在28號跑道降落，但2度因「順風」問題取消，最後在10號跑道一側降落，結果衝出跑道，在喀拉拉邦（Kerala）科澤科德機場墜毀。

《印度時報》（The Times of India）則指出，印度民航局安全諮詢委員會早在2011年就曾提出，科澤科德機場的跑道設計並不安全。委員會成員朗嘉奈森（Mohan Ranganathan）表示，該機場跑道位處下坡，末端的緩衝區完全不足，應該要有240公尺，但該處只有90公尺；另外，跑道兩側僅留75公尺，而不是規定的100公尺。

朗嘉奈森向《新德里電視台》（NDTV）表示，當時就有警告必須改善問題，否則絕對會發生事故，「如果有嚴重傷亡，那就是謀殺，就是刑事犯罪。」

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