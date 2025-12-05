他被騙1元堅持提告　人頭戶「月入12萬夢碎」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

民眾小雲（化名）去年7月間將自己名下2個帳戶的提款卡及密碼交給詐團使用，該詐團在1天之內騙了7人，共計得手10萬餘元；7名受害者發現異狀之後，分別報警並決定提告。嘉義地院法官表示，考量到小雲已經坦承犯行，並與其中2名受害者成立調解，最終依法判處他有期徒刑4個月，併科罰金2萬元，緩刑2年，還要向公庫支付2萬元。

▲小雲貪圖每個月12萬元報酬，竟將提款卡交給詐團使用。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小雲透過通訊軟體LINE與一名李姓網友聯繫，雙方約定，只要他提供帳戶，每個月就可以拿到12萬元報酬；於是他在去年7月間透過超商店到店運送服務，將自己名下2個帳戶的提款卡及密碼，寄給李姓網友使用。

李姓網友所屬的詐團收到小雲的提款卡之後，在1天之內以假網購、假親友等話術，誘導7名受害者匯款，共計得手10萬餘元。7名受害者事後發現異狀，憤而報警，其中1人雖然只損失1元，但仍決定提告。

小雲到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。嘉義地院法官認為，小雲貪圖報酬，輕率將帳戶重要資料交給詐團使用，最後不僅沒能拿到報酬，還要負起法律責任，考量到他已經坦承犯行，並與其中2名受害者成立調解，最終依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處他有期徒刑4個月，併科罰金2萬元，前者得易科罰金12萬元，後者得易服勞役20日。

另外，法官表示，小雲因為一時貪心觸法，相信經過這次教訓，他已經知道警惕，不會再犯，而且已經成立調解的2名受害者也不反對給予緩刑，於是同意宣告緩刑2年，並向公庫支付2萬元，全案仍可上訴。