川普政策奏效！美中貿易縮水25％　美貿易代表：正確方向

記者張方瑀／綜合報導

美國貿易代表葛里爾5日公開表示，美中之間的貿易關係「需要回歸平衡」，而且「規模可能得縮小」，以降低雙方過度依賴的風險。他強調，雙方貨物貿易量目前已縮水約25%，顯示川普政府的政策方向正逐步見效。

根據《路透社》報導，葛里爾（Jamieson Greer）在華府舉行的「美國成長高峰會」（American Growth Summit）上指出，「我們與中國的貿易需要更平衡，規模可能需要更小，這樣彼此才不會過度依賴，而且應聚焦在非敏感商品領域。」

他強調，這些變化反映美國總統川普（Donald Trump）推動的調整正在發揮作用，與他今年1月展開第二任期時相比，目前情勢已有改善。

儘管如此，葛里爾也表示，美國並不尋求與中國爆發全面經濟衝突，「我不認為有人希望看到美中陷入全面經濟對抗，現在也還沒到那個程度。」他補充指出，美方與中國的關係仍處於穩定狀態，但會持續「每日監控」。

在政策工具方面，葛里爾提到，美方擁有多項對中施壓的手段，涵蓋從軟體、半導體到關鍵原料等領域，也有不少盟國願意參與協同行動。不過他強調，當前美方的目標仍是「穩定雙邊關係」，並強化國內對關鍵戰略物資的生產能力，例如重要礦物。

值得一提的是，葛里爾的發言緊接在美國財政部長貝森（Scott Bessent）公開表示，中方即將履行美中貿易協議中的承諾，包括在2026年2月底前完成採購1200萬公噸美國大豆。美方也藉此強調，北京正在逐步兌現雙邊協議內容。