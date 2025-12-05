俄羅斯封鎖Snapchat！限制FaceTime　稱為防止恐怖活動

▲俄方已封鎖社群平台Snapchat。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯政府持續收緊對網路與通訊工具的控制。根據國營媒體與國家通訊監管機構的說法，俄方已封鎖社群平台Snapchat，並對蘋果（Apple）的視訊通話服務FaceTime實施限制，理由是這些應用程式遭用於策劃恐怖活動與犯罪。

根據《衛報》報導，俄羅斯網路監管機構Roskomnadzor表示，這兩款應用程式被用來在俄國境內組織並進行恐怖行動、招募執行者、詐騙等其他犯罪，因此必須採取行動。目前蘋果與Snap Inc.對此皆未做出回應。

Roskomnadzor指出，封鎖Snapchat的措施其實早在今年10月10日就已經開始，只是直到本週才正式公開。這項決定延續了俄方近年對大型平台祭出的限制，包括YouTube、WhatsApp、Instagram及Telegram等，相關封鎖多發生在俄羅斯2022年入侵烏克蘭之後。

▲俄羅斯對蘋果（Apple）的視訊通話服務FaceTime實施限制。（圖／記者謝仁傑攝）



近年來，俄羅斯透過法律、封鎖與技術手段多方面加強對網路的掌控，例如去年YouTube一度遭刻意限速，而VPN等翻牆工具也常被封鎖。專家指出，這些措施都是政府強化網路控制的一部分。

除了限制通訊軟體，俄羅斯今年夏天也出現多地行動網路關閉的情況，官方宣稱是為了防範烏克蘭無人機攻擊；並在部分地區引入僅允許瀏覽特定網站的「白名單」制度。

此外，俄方近年也封鎖Signal、Viber等通訊軟體，今年更禁止WhatsApp與Telegram的通話功能。與此同時，當局大力推廣國產通訊App「Max」，但外界普遍質疑其缺乏端到端加密，並會在政府要求下提供用戶資料。

網路權益團體Net Freedom的資安專家謝列茲涅夫（Stanislav Seleznev）指出，只要平台具備讓使用者互相傳訊的功能，就會被俄方視為「資訊發布組織者」，必須提供監管機構註冊並配合安全部門調閱資料。

他認為，FaceTime遭限制完全可以預期，也警告未配合的其他平台遲早都會被封鎖。