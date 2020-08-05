消防員「騎YouBike換名牌腳踏車」　同事氣炸：偷遍自家人…泡麵3C高粱酒都不見

▲楊姓消防員被監視器拍下換車身影。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣消防局一名楊姓消防員，被爆料「多次手伸自家人」，涉嫌多起竊盜案還在審理中，卻不思反省，再騎YouBike到苗栗火車站前，「偷龍轉鳳」竊走民眾的名牌腳踏車，警方調閱監視器，快速鎖定身份後直接到隊上「捉贓」，當場找到相同識別碼的失竊腳踏車。同事們身陷其害，不止泡麵、3C產品遭竊，連團購的高粱酒都不易而飛，對他恨得牙癢癢的，卻仍無可奈何，隊員們私下抱怨，「忍無可忍」並希望上級能趕快清理門戶。

任職於苗栗縣消防局的41歲楊姓消防員遭爆料是「三隻手慣犯」，2020年5月間，一名邱姓民眾將未上鎖的捷安特腳踏車停放於苗栗火車站後不翼而飛，經警方調閱路口監視器，一名戴口罩、身穿橘紅色上衣的男子騎著YouBike至邱男的腳踏車旁，將YouBike歸還後再「換車」騎著邱男的騎腳踏車離去。

▲警方當場找到相同車身烙碼的腳踏車。



警方循線確這名橘紅上衣的口罩男就是楊姓消防員，經其分隊長同意，進入隊部查看，當場找到邱男遺失的腳踏車，車身烙碼確認無誤，雖楊員辯稱，腳踏車是透過網路買來，他並不清楚賣家資料，但仍遭警方依竊盜罪嫌他函送。

不止如此，楊員在苗栗各分隊服務時，同僚常發現泡麵或3C物品莫名其妙不見，雖懷疑是楊所為，但一直苦無證據，直到2019年楊員轉任到監視器設備齊全的苗栗消防分隊，才陸續被3名同僚調閱監視器畫面抓包，並提告竊盜罪。

雖身陷多起官司，但楊員仍不以為意，2019年底他又轉任頭屋分隊，才到職沒幾個月，就又被同事調監視器檢舉偷團購的高梁酒，目前這四起竊盜案都還在苗栗地檢署偵辦中。

楊員除了「管不住手」，情緒也難自制，2018年間，他與女同事晚間出勤救護，卻在回程時一路狂飆，女隊員冷汗狂飆、驚聲尖叫，沒想到楊員竟嗆她「給我乖乖待車上」，還差點失控撞山，女隊員任不下這口氣，向他提告妨害自由。

▲多名同僚對楊男提告竊盜罪嫌。

楊員的脫序行為「凡走過必留痕跡」，消防局各分隊無不提心吊膽，深怕接到這位「燙手山芋」，私下更怨聲連連，希望上級能清理門戶。

苗栗縣消防局副局長匡夢麟表示，對於同仁違法、失序的部分，相關案件已經移送檢警調查，待有偵查結果，會再召開考績會萊決議懲處內容，至於汰除職務，則需再釐清案情輕重、是否影響機關聲譽的大小，同樣也將委由考績委員會一起決議，若考績委員會認為情節重大，也不排除有汰除的可能。

匡夢麟說，該名同仁的確有時會情緒失控，造成其他同仁以及分隊的困擾，這些狀況也都由督察科深入調查，結果會再交由考績會做適當處分，局內秉持勿枉勿縱原則，除了現有證據，也會給該名同仁適當的陳述管道，也不要因此冤枉了他。

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