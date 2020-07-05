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社會 社會焦點 保障人權

台中女愛車遍尋不著疑遭竊　警協尋…：妳停在別的地方

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▲▼ 。（圖／警方提供）

▲林女發現機車不見，緊張地向警方報案。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

又一起機車竊盜案？台中市第一警分局日前接獲報案，林姓女子緊張表示原本停放住處附近診所的機車突然不見，可能遭竊，警方到場查詢拖吊紀錄與車行軌跡，並向林女借用手機查看「Googlemap時間軸」，查出林女最後使用機車的紀錄是在北區中清路，便將林女載上警車一同前往尋車，抵達後果然發現機車完好地停放原處，結束一場虛驚。

台中市第一警分局表示，大誠派出所警員楊宗翰、施雅涵1日下午4時30分許獲報，林女稱欲在台灣大道某診所取車時卻遍尋不著機車，希望警方協助，即前往現場處理。抵達診所時，看見林女在門口不斷徘徊，而林女見到警方更是直喊「怎麼辦？我的機車就停在這裡，怎麼會不見了！」，相當著急。

員警一邊安撫林女情緒，一邊詢問機車車號、顏色及到診所前曾去過哪些地方等資訊，經查詢拖吊紀錄與車行軌跡，發現林女當日上午曾騎車出門，初步判斷應是林女忘記機車停放的位置，警方向林女借用手機查看「應用程式google map的時間軸」，發現她最後使用機車的紀錄是在北區中清路一帶，員警推測車輛應該就是停在該處，便將林女載送至該處查看。

抵達現場後，果然看見林女機車好端端地停在巷口，找到機車後，林女相當感謝警方能在她著急慌亂的時候依舊保持冷靜，並在短時間迅速找到她的機車。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲警方將林女載至北區中清路一帶，發現林女機車好端端地停在巷口。

林女說，她剛搬到台中不久，對路況不熟悉，她當日上午曾到北區面試工作，後來因身體不舒服就先搭車回家，而她平時就將機車停放在住處附近的診所，返家後欲出門準備到熟悉的停車位置取車，卻忘記早已將車停在別處，幸有警方協助，才結束這場虛驚。

第一警分局指出，民眾報案表示汽機車不見的情形時有所聞，但其實許多案件在釐清之後才發現只是不小心記錯了。提供一個小撇步，只要利用平常隨身攜帶的手機，在停車後拍一下位置及周遭環境，即能幫助回想並加速找到自己愛車的時間，萬一真的遭竊，第一時間也能提供警方相關資訊，以利監視器畫面即時調閱。

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