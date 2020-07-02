起底淫狼消防員！性侵害命狂PO「曬孩照」　臉書驚現：只抱小女生

▲陳姓消防員由警職轉消防，後因表現良好升遷為小隊長。（圖／翻攝臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣消防局勤務指揮中心陳姓消防員，因抄錄17歲報案少女電話，且涉嫌性侵導致少女自殺身亡，引起社會一片譁然，曾與陳姓消防員共事的同僚都覺得不可思議，認為他平時上班都很正常，實在無法想像會涉及這樣的社會事件。

據了解，現年55歲的陳姓消防員擔任小隊長，2007年由警職轉消防，後被拔擢消防小隊長，2012年開始到勤務指揮中心任職。

▲陳男臉書中經常出現「曬孩照」，他說自己只是喜歡小孩，所以常抱著她們拍照。

據曾與他共事的同仁表示，陳員已婚、有子女，工作表現正常，屬於熱心活潑個性，也很好相處，陳小隊長的臉書中也可發現他經常抱、攬不同的少女、小女孩，他也在自介中寫道「拍謝！我喜歡小孩，所以常常抱著小孩照相，但不一定是我的小孩，我沒那麼會生，科科！」，讓人感覺是喜愛小孩的親切大叔。

而自殺的少女小梅(化名)曾為了家人於2018年打電話到119勤務中心求救，當時陳男為新竹縣消防局勤指中心值勤員，但陳男竟然抄下少女的電話並與她展開聯繫而進一步熟識，甚至少女報案時都指名「要請陳小隊長幫我」。

小梅從2018年開始至2020年身亡期間約有16次自殺救護的紀錄，她更在心理輔導時表示「遭陳小隊長性侵」、「想殺死他」，案發後陳小隊長雖坦承抄錄電話卻否認性侵，消防局同事也私下表示，陳男的作法很不恰當，且勤務指揮中心的工作繁忙，電話不斷進來，他竟然還能抄錄電話，實在令人很不解。

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