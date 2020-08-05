以為夜宿摩鐵=願意…　男公務員「主動出擊幫潛水」她痛到哭醒氣炸



▲李姓公務員以為心儀的女性友人同意到汽車旅館就是願意發生性關係，主動出擊卻遭提告。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳凱力／新竹報導

1名男姓公務員帶著女性友人出遊，卻誤以為對方「同意到摩鐵夜宿=願意發生關係」，主動進攻、甚至「下海潛水」，遭控告妨害性自主。法官考量，公務員犯後態度良好，也已賠償獲和解，因此依強制猥褻罪判刑6月，緩刑2年。

32歲的李姓公務員，在2019年底時與心儀的女性友人小咪(化名)相約出遊，晚間兩人夜宿汽車旅館，李姓公務員趁著對方休息時，對她上下其手，還「潛水」為小咪助興，沒想到小咪卻被李男的餓虎撲羊之舉嚇壞，不斷哭喊「好痛」，李男只好停手，兩人在早上退房後離開。

小咪認為李男不尊重她，在line上質問對方「為何做這些事」，並驗傷控告對方強制猥褻。

李男坦承犯行，不過卻辯稱，自己誤以為對方同意與他夜宿摩鐵，就是願意與他發生性關係。

法官審酌，李男為現任公務員，與小咪為一般朋友關係，卻因未能克制一己之慾念，未尊重告訴人之性自主權，造成對方身心受創，實不可取，考量李男始終坦承犯行，並賠償對方取得和解，認其犯後態度良好，相信經歷此事應獲得教訓，依強制猥褻罪判刑半年，緩刑2年。

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