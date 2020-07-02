悲慘身世曝！少女報案救不回輕生母　再遭消防員性侵...17年人生含冤畫句點

▲17歲少女小梅，因報案救護而與陳姓小隊長結識，兩人互動漸長，後來少女自殺的時候都會找陳男救護。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣消防局勤務指揮中心陳姓消防員，涉嫌性侵打電話求救的報案少女，新竹地檢署2日對陳員提起公訴，新竹縣消防局也因他「抄錄報案人電話」一事敗壞消防局形象予以記過，至於性侵部分則待法院審理結果在另行送公審會懲戒，隨著這起不幸事件，少女的悲慘身世也隨之曝光，令人心鼻。

▲自稱喜愛小孩的陳男抄下少女電話後與她連絡，兩人往來漸密，甚至少女自殺時還要求要陳男救護。（圖／翻攝臉書）

55歲的陳消防小隊長，2007年由警職轉消防，2012年開始到勤務指揮中心任職。

2018年初，被害少女小梅(化名)因目睹媽媽自殺，打電話到新竹縣119勤務中心求救，很不幸的，小梅媽媽仍撒手人寰，她頓失所依，而生命的過程，也因這通救不回媽媽的電話產生劇變。

隨著媽媽過往，小梅自己也在2018年2月開始出現輕生之舉，一直到2020年2月，小梅有過16次輕生獲救的紀錄，但最後一次不幸未能救回，只有17歲的人生戛然而止，在此之前，小隊長則在接到小梅救母的報案電話時，偷偷私下抄錄並與對方連繫，之後兩人開始互動往來，甚至相約吃早餐，最後甚至驚爆原是活菩薩的消防員，竟是性侵害命摧花魔。

2019年小梅開始心理輔導，才曝光「曾經遭陳小隊長性侵」、「想殺死他」，2020年2月小梅自殺身亡。陳男矢口否認性侵、性騷擾，整起案件也由檢警著手偵辦並將他起訴。

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