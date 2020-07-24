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女考上消防員「身高差1.1公分」遭退訓　法院認消防署違憲判她勝訴

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▲▼消防隊（圖／免費圖庫pxhere）

▲陳女2018年考上消防員，被驗出身高不足160公分遭退訓提告，法院認消防署違憲判她勝訴。（示意圖，與新聞事件無關／免費圖庫pxhere）

記者羅志華／台北報導

陳姓女子2018年考上消防員，卻於中心訓練時，被驗出身高僅158.9公分、不到160遭退訓，陳女不服、提行政訴訟，台北高等行政法院24日判她勝訴。

判決指出，考試評選的標準，應符合平等、比例等憲法原則，若以人天生無法改變的身高做為審查條件，除了必須以追求重要公益為前提外，也應考量實際工作上，是不是真有需要限制身高，機關也須提出經科學驗證的說明及證據。

而在消防署、考選部列出的各種身高限制理由中，僅有操作消防器材、緊急救災、救護任務所須跨越障礙物部分，屬重要公益、與消防員保護人民生命安全的任務有關，其他基於節省國家財政、訓練資源、性別平均身高等考量，則不屬於重要公益，不能作為限制身高的理由。

法院認為，女性消防員身高160公分的限制，只是沿用先前消防與警察還沒分開時的規定，但消防員與警察碰到的狀況不同，不能以警察的要求，作為消防員的考選標準，且消防署、考選部也沒提出科學證據，證明限制女性消防員160公分的必要，其他國家包含美國、加拿大、英國、菲律賓、日本等地區，也沒限制消防員的身高，認定消防考試限制身高，違反平等原則。

即使身高較低的人，也能藉由調整消防器材，讓他們能順利完成任務，訓練、考選機關大可從實際體能、操作測驗，來考核這個人適不適任，內政部也曾在不影響消防安全前提下，建議降低消防警察的身高標準3公分，法院認定，消防署僅憑陳女身高撤銷訓練資格違憲，判女勝訴。

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