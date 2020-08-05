OL遺失磁扣！豬隊友「無縫接軌」救美　他看監視器傻眼…

▲陳姓OL因磁扣遺失，竟找來豬隊友瞞天過海救援，反而被法官各判罰3000元罰金。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名OL因停車場磁扣遺失又趕著上班，竟找來「豬隊友」合力以車輛接駁偷渡離場，業者調閱監視器才發現兩人瞞天過海之計，對兩人提告。兩人均坦承不諱，新竹法官依共犯非法由收費設備得利罪，對兩人各判罰3千元，易服勞動3天。

據判決，28歲的陳姓女子2019年某日凌晨將車輛停在新竹某收費停車場直到早上七點，卻在離場時發現停車場磁扣遺失，陳女趕著上班，現場又無停車場管理員，她只好打電話向友人求救。

陳女找來友人王男以「車輛接駁」的方式，先將王男的車開到停車場入口，按下按鈕故意不取票，接著王男將車停在柵欄下，利用柵欄感應車輛通過不會放下時，陳女再開車緊貼王男車頭，無縫接軌、雙雙退出。

兩人利用漏洞逃過500元的磁扣遺失費(包含停車費)及王男停車費15元，事後才被業者發現，調閱監視器提告。

陳女與王男坦承犯行。法官認，陳女遺失磁扣應按停車場規定補繳500元，卻未依契約關係，而與王男共同以不正當方式逃漏繳款，因此犯非法由收費設備得利罪，判罰金3千元，易服勞役3日。而王男未將車輛開進停車場，因此無法計算停車費，依共同犯非法由收費設備得利罪，累犯，判罰金3千元，易服勞役3日。

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